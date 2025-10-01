Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области арестовали 13-го фигуранта дела об отравлении - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/otravlenie-2045646209.html
В Ленинградской области арестовали 13-го фигуранта дела об отравлении
В Ленинградской области арестовали 13-го фигуранта дела об отравлении - РИА Новости, 01.10.2025
В Ленинградской области арестовали 13-го фигуранта дела об отравлении
Тринадцатый обвиняемый по делу о смертельном массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области заключен под стражу, следует из сообщения... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:20:00+03:00
2025-10-01T15:20:00+03:00
происшествия
ленинградская область
волосовский район
санкт-петербург
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/67536/46/675364661_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_1479d2abb785d3b68d1fda1c02c7c68c.jpg
https://ria.ru/20250929/surrogat-2045256177.html
ленинградская область
волосовский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/67536/46/675364661_402:0:3069:2000_1920x0_80_0_0_ec7b414783fa0564606be943c69693e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, волосовский район, санкт-петербург, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
Происшествия, Ленинградская область, Волосовский район, Санкт-Петербург, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
В Ленинградской области арестовали 13-го фигуранта дела об отравлении

В Ленинградской области арестовали 13-го фигуранта дела об отравлении суррогатом

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Задержанный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Тринадцатый обвиняемый по делу о смертельном массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области заключен под стражу, следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.
"Прокурор поддержал ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще одного обвиняемого по уголовному делу о торговле суррогатом, 51-летнего жителя Ленинградской области… Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по делу о смертельном массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестовано 12 человек.
В минувшую пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Случаи отравления зафиксировали также в Кингисеппском и Волосовском районах. В воскресенье сообщалось, что в рамках трех расследуемых уголовных дел по фактам отравлений жителей Ленобласти суррогатным алкоголем были задержаны 14 человек. 29 сентября сообщалось, что дополнительно были задержаны трое подозреваемых из числа лиц, представляющих интересы фирмы, осуществляющей хранение в Тосненском районе Ленобласти изъятой из оборота спиртосодержащей продукции. По версии следствия, подозреваемыми были организованы каналы сбыта на территории Кингисеппского и Волосовского районов спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья граждан и хранившейся на складе.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Ленинградской области сотрудники ГАИ изъяли более 120 литров суррогата
29 сентября, 23:12
 
ПроисшествияЛенинградская областьВолосовский районСанкт-ПетербургОтравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала