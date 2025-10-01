В Ленинградской области арестовали 13-го фигуранта дела об отравлении

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Тринадцатый обвиняемый по делу о смертельном массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области заключен под стражу, следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.
"Прокурор поддержал ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще одного обвиняемого по уголовному делу о торговле суррогатом, 51-летнего жителя Ленинградской области… Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по делу о смертельном массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестовано 12 человек.
В минувшую пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Случаи отравления зафиксировали также в Кингисеппском и Волосовском районах. В воскресенье сообщалось, что в рамках трех расследуемых уголовных дел по фактам отравлений жителей Ленобласти суррогатным алкоголем были задержаны 14 человек. 29 сентября сообщалось, что дополнительно были задержаны трое подозреваемых из числа лиц, представляющих интересы фирмы, осуществляющей хранение в Тосненском районе Ленобласти изъятой из оборота спиртосодержащей продукции. По версии следствия, подозреваемыми были организованы каналы сбыта на территории Кингисеппского и Волосовского районов спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья граждан и хранившейся на складе.
