В Ленинградской области арестовали 11-го фигуранта дела об отравлении

Одиннадцатый фигурант дела о смертельном массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестован, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 01.10.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Одиннадцатый фигурант дела о смертельном массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестован, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Прокуратура региона поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении 45-летнего жителя Ленинградской области. Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным следствия, он совместно с иными лицами незаконно продавал спиртосодержащую продукцию, хранящуюся на территории склада временного хранения в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. Затем приобретатели указанной продукции передали ее лицам, которые распространили опасную жидкость на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели ряда жителей области.

