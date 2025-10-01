Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области арестовали 11-го фигуранта дела об отравлении
12:26 01.10.2025
В Ленинградской области арестовали 11-го фигуранта дела об отравлении
Одиннадцатый фигурант дела о смертельном массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестован, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Одиннадцатый фигурант дела о смертельном массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестован, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Прокуратура региона поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении 45-летнего жителя Ленинградской области. Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным следствия, он совместно с иными лицами незаконно продавал спиртосодержащую продукцию, хранящуюся на территории склада временного хранения в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. Затем приобретатели указанной продукции передали ее лицам, которые распространили опасную жидкость на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели ряда жителей области.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Одиннадцатый фигурант дела о смертельном массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестован, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Прокуратура региона поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении 45-летнего жителя Ленинградской области. Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным следствия, он совместно с иными лицами незаконно продавал спиртосодержащую продукцию, хранящуюся на территории склада временного хранения в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. Затем приобретатели указанной продукции передали ее лицам, которые распространили опасную жидкость на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели ряда жителей области.
Появились подробности дела об отравлении людей кустарной чачей на Кубани
17 сентября, 09:01
