Минобрнауки расширит список инженерных направлений в вузах
Минобрнауки расширит список инженерных направлений в вузах
Минобрнауки РФ расширит список инженерных направлений в вузах стран, где обязательным при поступлении станет ЕГЭ по физике, сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T10:39:00+03:00
2025-10-01T10:39:00+03:00
2025-10-01T11:40:00+03:00
общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
россия
Минобрнауки расширит список инженерных направлений в вузах
Минобрнауки расширит список направлений, для которых нужно ЕГЭ по физике
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ расширит список инженерных направлений в вузах стран, где обязательным при поступлении станет ЕГЭ по физике, сообщается на сайте министерства.
"Список инженерных направлений подготовки и специальностей, при поступлении на которые обязательным испытанием станет ЕГЭ по физике, будет расширен до 25", - говорится в сообщении.
Уточняется, что инициатива является еще одним шагом к тому, чтобы на все инженерные направления физика стала обязательным предметом для сдачи.