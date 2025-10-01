Минобрнауки расширит список инженерных направлений в вузах

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ расширит список инженерных направлений в вузах стран, где обязательным при поступлении станет ЕГЭ по физике, сообщается на сайте министерства.

"Список инженерных направлений подготовки и специальностей, при поступлении на которые обязательным испытанием станет ЕГЭ по физике, будет расширен до 25", - говорится в сообщении.