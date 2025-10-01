Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки расширит список инженерных направлений в вузах - РИА Новости, 01.10.2025
10:39 01.10.2025 (обновлено: 11:40 01.10.2025)
Минобрнауки расширит список инженерных направлений в вузах
Минобрнауки расширит список инженерных направлений в вузах - РИА Новости, 01.10.2025
Минобрнауки расширит список инженерных направлений в вузах
Минобрнауки РФ расширит список инженерных направлений в вузах стран, где обязательным при поступлении станет ЕГЭ по физике, сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 01.10.2025
общество, россия, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Минобрнауки расширит список инженерных направлений в вузах

Минобрнауки расширит список направлений, для которых нужно ЕГЭ по физике

Студенты в лаборатории робототехники
Студенты в лаборатории робототехники - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Depositphotos.com / boggy22
Студенты в лаборатории робототехники. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ расширит список инженерных направлений в вузах стран, где обязательным при поступлении станет ЕГЭ по физике, сообщается на сайте министерства.
"Список инженерных направлений подготовки и специальностей, при поступлении на которые обязательным испытанием станет ЕГЭ по физике, будет расширен до 25", - говорится в сообщении.
Уточняется, что инициатива является еще одним шагом к тому, чтобы на все инженерные направления физика стала обязательным предметом для сдачи.
Работа приемной комиссии - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Минобрнауки назовет вузам предельный объем платного приема к ноябрю
6 сентября, 16:44
 
Общество Россия Социальный навигатор СН_Образование Кем стать
 
 
