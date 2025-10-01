Россия поддерживает стремление к многополярному миру, заявила Матвиенко

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Запрос на участие стран мирового большинства в глобальном управлении звучит всё отчётливее, Россия поддерживает стремление к более справедливому многополярному мироустройству, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.