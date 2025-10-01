Рейтинг@Mail.ru
Россия поддерживает стремление к многополярному миру, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.10.2025
21:21 01.10.2025
Россия поддерживает стремление к многополярному миру, заявила Матвиенко
Россия поддерживает стремление к многополярному миру, заявила Матвиенко
в мире
россия
юар
африка
валентина матвиенко
совет федерации рф
африканский союз
оон
россия
юар
африка
Россия поддерживает стремление к многополярному миру, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия поддерживает стремление к справедливому многополярному миру

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Запрос на участие стран мирового большинства в глобальном управлении звучит всё отчётливее, Россия поддерживает стремление к более справедливому многополярному мироустройству, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Политик направила приветствие участникам 11-го саммита председателей парламентов государств "Группы двадцати", который проходит в Южно-Африканской Республике. Документ распространила пресс-служба СФ.
Матвиенко заявила о вкладе России в продовольственную безопасность в мире
Вчера, 19:24
"Девиз председательства ЮАР – "Солидарность, равенство и устойчивое развитие"… крайне актуален в наши дни, когда запрос на участие стран мирового большинства в глобальном управлении звучит всё отчётливее. "Группа двадцати" стремится в своей деятельности реализовывать этот принцип", - говорится в приветствии.
По словам сенатора, Россия полностью поддерживает такое стремление к более справедливому многополярному мироустройству. И в этих условиях кратно возрастает и значимость парламентской дипломатии.
Также Матвиенко отметила возросшее влияние в мире африканских стран. "За прошедшие годы Африканский континент добился общепризнанных успехов во многих сферах. О растущем влиянии Африки говорит и тот факт, что Африканский союз теперь является полноправным членом "Группы двадцати", - подчеркнула она.
По словам Матвиенко, показательно, что актуальные ответы на вызовы XXI столетия сегодня предлагает именно Глобальный Юг. Так, африканские страны выдвинули инициативу по разработке многосторонней налоговой конвенции ООН, которая позволит сделать международную финансовую систему более справедливой, универсальной и, главное, не ангажированной.
"На недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине принято решение об учреждении Банка развития ШОС. Успешно функционирует учреждённый странами БРИКС Новый банк развития. Всё это – не инструменты конкуренции, а рабочие деполитизированные механизмы поддержки нуждающихся стран", - заключила спикер СФ.
Режим Санду ведет Молдавию к утрате суверенитета, заявила Матвиенко
29 сентября, 18:53
 
