Матвиенко заявила о вкладе России в продовольственную безопасность в мире

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Россия, несмотря на противодействие внешних сил, и впредь будет вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она обратилась с приветствием к участникам 11-го саммита председателей парламентов государств "Группы двадцати", который проходит в ЮАР . Документ распространила пресс-служба СФ.

"Недопустимо использование "климатической" риторики как инструмента недобросовестной конкуренции. Подобные подходы сказываются и на продовольственных рынках. В результате уже несколько лет в мире фиксируется рост числа голодающих", - отметила политик.

Она подчеркнула, что Россия , "несмотря на противодействие внешних сил, вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности, выполняя все свои обязательства, и так мы будем делать впредь".

"А любые попытки препятствовать поставкам продовольствия, удобрений считаем сознательным ударом по нашей общей миссии – борьбе с голодом", - отметила спикер СФ.