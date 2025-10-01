Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко заявила о вкладе России в продовольственную безопасность в мире - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/matvienko-2045712640.html
Матвиенко заявила о вкладе России в продовольственную безопасность в мире
Матвиенко заявила о вкладе России в продовольственную безопасность в мире - РИА Новости, 01.10.2025
Матвиенко заявила о вкладе России в продовольственную безопасность в мире
Россия, несмотря на противодействие внешних сил, и впредь будет вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T19:24:00+03:00
2025-10-01T19:24:00+03:00
в мире
россия
юар
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113202/12/1132021249_0:30:3027:1733_1920x0_80_0_0_41f390b99c634e339b5ea1da8845d451.jpg
https://ria.ru/20250902/rossiya-2039152124.html
россия
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113202/12/1132021249_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_56c32eb5c28f80a70576040f51962d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, юар, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Россия, ЮАР, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила о вкладе России в продовольственную безопасность в мире

Матвиенко: РФ обеспечивает продовольственную безопасность, несмотря на помехи

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Россия, несмотря на противодействие внешних сил, и впредь будет вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она обратилась с приветствием к участникам 11-го саммита председателей парламентов государств "Группы двадцати", который проходит в ЮАР. Документ распространила пресс-служба СФ.
"Недопустимо использование "климатической" риторики как инструмента недобросовестной конкуренции. Подобные подходы сказываются и на продовольственных рынках. В результате уже несколько лет в мире фиксируется рост числа голодающих", - отметила политик.
Она подчеркнула, что Россия, "несмотря на противодействие внешних сил, вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности, выполняя все свои обязательства, и так мы будем делать впредь".
"А любые попытки препятствовать поставкам продовольствия, удобрений считаем сознательным ударом по нашей общей миссии – борьбе с голодом", - отметила спикер СФ.
Она также указала, что позиция России заключается в том, что необходимо добиваться равного доступа развивающихся стран к финансовым ресурсам, стратегическому сырью, дешёвой энергии и передовым технологиям. "Не должно быть и искусственно создаваемых барьеров на пути развития", - заключила Матвиенко.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Россия на десять процентов увеличила поставки продовольствия в Китай
2 сентября, 15:57
 
В миреРоссияЮАРВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала