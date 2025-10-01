https://ria.ru/20251001/matvienko-2045712640.html
Матвиенко заявила о вкладе России в продовольственную безопасность в мире
Матвиенко заявила о вкладе России в продовольственную безопасность в мире - РИА Новости, 01.10.2025
Матвиенко заявила о вкладе России в продовольственную безопасность в мире
Россия, несмотря на противодействие внешних сил, и впредь будет вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире, заявила спикер Совфеда
россия
юар
Матвиенко заявила о вкладе России в продовольственную безопасность в мире
Матвиенко: РФ обеспечивает продовольственную безопасность, несмотря на помехи
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Россия, несмотря на противодействие внешних сил, и впредь будет вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она обратилась с приветствием к участникам 11-го саммита председателей парламентов государств "Группы двадцати", который проходит в ЮАР
. Документ распространила пресс-служба СФ.
"Недопустимо использование "климатической" риторики как инструмента недобросовестной конкуренции. Подобные подходы сказываются и на продовольственных рынках. В результате уже несколько лет в мире фиксируется рост числа голодающих", - отметила политик.
Она подчеркнула, что Россия
, "несмотря на противодействие внешних сил, вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности, выполняя все свои обязательства, и так мы будем делать впредь".
"А любые попытки препятствовать поставкам продовольствия, удобрений считаем сознательным ударом по нашей общей миссии – борьбе с голодом", - отметила спикер СФ.
Она также указала, что позиция России заключается в том, что необходимо добиваться равного доступа развивающихся стран к финансовым ресурсам, стратегическому сырью, дешёвой энергии и передовым технологиям. "Не должно быть и искусственно создаваемых барьеров на пути развития", - заключила Матвиенко
.