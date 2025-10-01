Макрон выступил против идеи конфисковать замороженные активы России

БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против идеи конфисковать замороженные активы Российской Федерации, в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) он заявил, что это это противоречило бы международному праву.