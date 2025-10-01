Макрон выступил против идеи конфисковать замороженные активы России

БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против идеи конфисковать замороженные активы Российской Федерации, в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) он заявил, что это это противоречило бы международному праву.
Ранее в статье для британской газеты Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Мерц заявлял о намерении обсудить это предложение на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября.
"Замороженные российские активы не могут быть просто конфискованы, поскольку это противоречило бы международному праву", - ответил Макрон на вопрос о предложениях канцлера Мерца.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации".
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН жестко высказался против предложения Мерца, заявив, что "этого не будет никогда". Бельгийский премьер пояснил, что изъятие активов центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для ЕС в целом.
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.