В Копенгагене отменили пресс-конференцию глав стран ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Пресс-конференция по итогам неформальной встречи глав стран Евросоюза в Копенгагене, посвященной усилению санкций против России и созданию "стены дронов", отменена, следует из программы встречи на сайте Европейской комиссии.
Главы стран ЕС провели неформальную встречу в Копенгагене, чтобы обсудить, в частности, усиление санкций против России и ответ ЕС на якобы нарушения воздушного пространства союза. Перед встречей глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ РФ. Это была одна из центральных тем встречи.
Изначально пресс-конференция была запланирована на 18.30 по московскому времени, затем была перенесена на 19.30, прежде чем исчезнуть из программы встречи.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила создать новый кредит для финансирования Украины на базе замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования "репараций" от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.