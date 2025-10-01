Европа может скоро принять решение по российским активам, считает политолог

СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Страны Европы в ближайшие дни могут принять решение по использованию замороженных российских активов, поделился мнением в беседе с РИА Новости почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква.

"Россию никто долго не слушал, с чего бы им начинать сейчас?" - подчеркивает он.