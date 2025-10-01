Рейтинг@Mail.ru
Европа может скоро принять решение по российским активам, считает политолог - РИА Новости, 01.10.2025
19:10 01.10.2025 (обновлено: 19:42 01.10.2025)
Европа может скоро принять решение по российским активам, считает политолог
Европа может скоро принять решение по российским активам, считает политолог - РИА Новости, 01.10.2025
Европа может скоро принять решение по российским активам, считает политолог
Страны Европы в ближайшие дни могут принять решение по использованию замороженных российских активов, поделился мнением в беседе с РИА Новости почетный... РИА Новости, 01.10.2025
в мире, россия, украина, европа, ричард саква, фридрих мерц, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Украина, Европа, Ричард Саква, Фридрих Мерц, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия, Генеральная Ассамблея ООН
Европа может скоро принять решение по российским активам, считает политолог

Саква: Европа может принять решение по использованию активов РФ в ближайшие дни

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Страны Европы в ближайшие дни могут принять решение по использованию замороженных российских активов, поделился мнением в беседе с РИА Новости почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква.
В среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ РФ, а не доходов от них.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Макрон сделал новое заявление о российских активах
Вчера, 16:15
"Это будет решено в ближайшие несколько дней. Не сегодня. В Дании сегодня проходит встреча, но это будет решено в ближайшие пару дней", - сказал собеседник агентства в кулуарах XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как отметил Саква, в Европе идет множество дискуссий о возможных негативных последствиях от использования российских активов и об ответной реакции Москвы. В то же время, считает он, предупреждения Москвы в ЕС могут не воспринять.
"Россию никто долго не слушал, с чего бы им начинать сейчас?" - подчеркивает он.
Ранее в статье для британской газеты Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Мерц заявил о намерении обсудить это предложение на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ЕС выплатил Украине транш из доходов от российских активов
Вчера, 13:25
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации".
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН жестко высказался против предложения Мерца, заявив, что "этого не будет никогда". Бельгийский премьер пояснил, что изъятие активов центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для ЕС в целом.
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Песков прокомментировал планы ЕС по российским активам
Вчера, 12:57
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаРичард СакваФридрих МерцКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссияГенеральная Ассамблея ООН
 
 
