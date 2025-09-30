https://ria.ru/20250930/vrachi-2045464785.html

Какие продукты спасут мозг и нервы в холодное время года: советы врачей

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Современный человек все чаще живет в состоянии постоянного перегруза. Рабочие чаты продолжают звенеть даже глубокой ночью, социальные сети не дают отдохнуть, а мозг вынужден ежедневно перерабатывать гигабайты информации. Неудивительно, что врачи все чаще говорят о новом явлении — "цифровом стрессе", который отражается даже на теле. Можно ли справиться с этим состоянием без помощи лекарств? "Синий щит" для мозга Олеся Махова, руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества, объясняет в беседе с "Лентой.ру", что ягоды темного цвета способны стать настоящим оружием в борьбе со стрессом. Черника, голубика и ежевика — это не просто вкусное дополнение к рациону, а источник мощных природных антиоксидантов. Они улучшают кровоснабжение головного мозга, ускоряют восстановление нервных клеток и помогают снижать последствия хронической усталости. "Наш мозг буквально перегревается от потока информации, — подчеркивает эксперт. — Ягоды помогают охладить его работу, защитить от повреждений и сохранить ясность мысли". Таким образом, привычная горсть лесных плодов может работать как естественный "щит" против перегрузок. Не менее важную роль в сохранении спокойствия играет магний. Этот микроэлемент содержится в листовой зелени, шпинате, орехах и семенах тыквы. По словам Маховой, магний по праву можно назвать "природным релаксантом". Он помогает снижать уровень кортизола — гормона стресса, который выбрасывается в кровь при постоянном скроллинге новостей и бесконечном потоке уведомлений. Регулярное употребление продуктов с магнием позволяет нервной системе буквально "сбавить обороты". Человек начинает легче переносить перегрузки, лучше спит и быстрее восстанавливается после тяжелых дней. Клетчатка: невидимая связь кишечника и эмоций Ученые все чаще говорят о том, что здоровье кишечника напрямую связано с психическим состоянием. Микробиом, то есть совокупность полезных бактерий в кишечнике, настолько сильно влияет на настроение и когнитивные функции, что его называют "вторым мозгом". Поэтому продукты, богатые клетчаткой, оказывают двойное действие. Они поддерживают правильную работу пищеварительной системы и одновременно улучшают эмоциональный фон, снижая тревожность и повышая устойчивость к стрессу. Цельнозерновые продукты, овощи и бобовые становятся своего рода "невидимыми помощниками". Тревожные выводы Рацион, в котором достаточно растительной пищи, действует как естественный стабилизатор настроения. Когда усталость или раздражение толкают нас к чашке крепкого кофе или сладкому перекусу, стоит попробовать заменить привычку горстью орехов, свежей зеленью или ягодами. Такой выбор кажется мелочью, но именно он помогает снизить тревожность, вернуть ясность мышления и даже повысить продуктивность. Психологическая устойчивость напрямую зависит от того, что мы едим каждый день. И если изменить ритм современной жизни почти невозможно, то скорректировать рацион вполне реально. По сути, борьба с цифровым стрессом начинается прямо в магазине: стоит лишь взять шпинат вместо полуфабриката, орехи вместо чипсов или добавить ягоды к завтраку. Какие продукты помогут С наступлением осени наш организм сталкивается с серьезным испытанием. Перепады температур, дефицит солнечного света, высокая влажность и повсеместные вирусные инфекции делают иммунную систему особенно уязвимой. Врач-нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с "Газетой.ру" подчеркнула, что именно в этот период особенно важно поддерживать себя правильным питанием. По ее словам, ключ к крепкому иммунитету и хорошему самочувствию кроется в разнообразном рационе, в котором важное место занимают рыба, зеленые овощи, цитрусовые и кисломолочные продукты. Эксперт напомнила, что витамин С считается главным помощником в борьбе с простудой. Этот мощный антиоксидант участвует в укреплении иммунных клеток и помогает им быстрее реагировать на вирусные атаки. Осенью особенно полезно есть апельсины, лимоны и грейпфруты, включать в рацион киви, клюкву, шиповник и облепиху. Среди овощей важным источником витамина С остаются брокколи и болгарский перец. Регулярное употребление этих продуктов, по словам Гузман, снижает риск заболеть и ускоряет выздоровление, если простуда все же настигла. Не менее значимым элементом в осенне-зимний период становится витамин D. Солнечного света с октября становится все меньше, и мы уже не можем синтезировать этот витамин в достаточном количестве. Между тем он необходим не только для здоровья костей и зубов, но и для полноценной работы иммунной системы и даже для поддержания хорошего настроения. Чтобы восполнить дефицит, врач советует чаще включать в меню жирную рыбу — например, лосось, сельдь или скумбрию, а также употреблять яичный желток и грибы, такие как лисички и шампиньоны. Дополнительно поддержать уровень витамина D помогают молочные продукты, йогурт и некоторые злаки. В отдельных случаях врач может рекомендовать прием витаминных добавок, особенно в самый темный период года. Витамины для энергии и нервной системы Осенью многие жалуются на упадок сил, сонливость и снижение концентрации. Чтобы справиться с этим, необходимы витамины группы B. Они поддерживают работу нервной системы, участвуют в энергетическом обмене и кроветворении. Их можно найти в цельнозерновых продуктах, мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. Богаты витаминами этой группы и бобовые, а также зеленые овощи. При регулярном употреблении таких продуктов снижается ощущение усталости, улучшается настроение и повышается работоспособность. Двойная поддержка иммунитета Особое внимание Гузман советует уделить продуктам, содержащим цинк. Этот микроэлемент помогает организму бороться с инфекциями, ускоряет заживление ран и поддерживает здоровье кожи. Богаты цинком мясо, морепродукты, тыквенные семечки, орехи и бобовые. Наряду с этим не стоит забывать о витамине А. Он жизненно необходим для здоровья слизистых оболочек, которые становятся первой линией защиты от вирусов. Витамин А также укрепляет зрение и поддерживает красоту кожи. Его источниками служат морковь, тыква, сладкий картофель, шпинат, печень и яичные желтки. Пробиотики и здоровье кишечника Немаловажную роль в защите организма играют и пробиотики. Ученые все чаще говорят о том, что здоровье кишечника напрямую связано с иммунитетом. Чтобы микрофлора работала правильно, в рацион необходимо включать кисломолочные продукты — йогурт, кефир, простоквашу. Полезными будут и квашеная капуста, соленые огурцы или чайный гриб. Эти продукты помогают наладить работу желудочно-кишечного тракта, что положительно сказывается и на состоянии всего организма. Наконец, особое место в рационе должны занимать продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Эти вещества обладают выраженными противовоспалительными свойствами, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга, а также укрепляют иммунитет. Основным источником омега-3 остается жирная рыба, которую врачи рекомендуют есть не реже двух раз в неделю. Дополнительно их можно получать из семян льна, чиа и грецких орехов. Осенью организм нуждается в особой поддержке, и сделать это можно с помощью правильно подобранного питания. По словам специалистов, именно рацион способен сыграть решающую роль в защите организма от простуд и переутомления.

