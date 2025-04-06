Рейтинг@Mail.ru
Нутрициолог назвала продукты, которые помогут сохранить молодость - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/produkty-2009632039.html
Нутрициолог назвала продукты, которые помогут сохранить молодость
Нутрициолог назвала продукты, которые помогут сохранить молодость - РИА Новости, 06.04.2025
Нутрициолог назвала продукты, которые помогут сохранить молодость
Морковь, богатая бета-кератином, помогает восстанавливать клетки кожи, а красное вино, с его антиоксидантными свойствами, способно замедлить процессы старения,... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:08:00+03:00
2025-04-06T13:08:00+03:00
общество
россия
продукты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573623558_0:522:2712:2048_1920x0_80_0_0_c9ed8773360b03440fce4eb02ef657d3.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Морковь, богатая бета-кератином, помогает восстанавливать клетки кожи, а красное вино, с его антиоксидантными свойствами, способно замедлить процессы старения, тогда как лосось улучшит кровообращение и увлажнит кожу, рассказала РИА Новости бренд-шеф, нутрициолог сервиса готовых рационов Grow Food Карина Газетдинова. "Продукты, позволяющие сохранить красоту и молодость, действительно существуют. Это морковь, зеленый чай, куркума, красное вино, лосось и любая жирная рыба и яйца. Морковь, например, богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин A, необходимый для восстановления клеток кожи и сохранения ее молодости. Бета-каротин помогает улучшить здоровье кожи, придавая ей здоровый цвет и защищая от повреждений, вызванных солнцем", - рассказала Газетдинова. Эксперт отметила, что красное вино содержит ресвератрол - мощный антиоксидант, который находится в кожуре красного винограда. "Вино в меру обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогает защищать клетки от повреждений, замедляя процессы старения и поддерживая здоровье кожи. Ресвератрол может защищать клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами и ультрафиолетовыми лучами, а также стимулировать выработку коллагена", - пояснила она. Газетдинова рассказала, что лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые улучшают кровообращение и увлажняют кожу головы. "Также в нем есть витамины группы B (в частности, B12), которые помогают укрепить волосы и предотвратить их выпадение. Омега-3 жирные кислоты способствуют здоровью волосяных фолликулов, а витамин B12 улучшает метаболизм клеток волос и ускоряет их рост", - сообщила она. КУРКУМА, ЧАЙ И ОРЕХИ Продлить красоту и здоровье поможет и куркума, потому что содержит куркумин, мощный антиоксидант с противовоспалительными свойствами. Он помогает улучшить текстуру кожи, борется с воспалениями и ускоряет процесс регенерации клеток, пояснила Газетдинова. Еще один источник - зеленый чай, который богат катехинами - мощными антиоксидантами, которые защищают клетки кожи от повреждения ультрафиолетом и помогают предотвратить преждевременное старение. "Зеленый чай может уменьшать воспаление и защищать от повреждений, вызванных солнцем, благодаря своим антиоксидантным свойствам. Однако для видимого эффекта нужно пить его регулярно", - пояснила она. Улучшат состояние волос и их структуру, защитят от повреждений и орехи - грецкие, миндаль, кешью. Они содержат витамин E, омега-3 жирные кислоты, селен и цинк. "Витамин E улучшает циркуляцию крови, что способствует росту волос, а селен и цинк защищают волосы от повреждений и поддерживают их здоровье", - рассказала Газетдинова. Яйца также являются отличным источником белка (основного строительного материала волос) и витаминов A, D и группы B. Белок помогает укрепить структуру волос, предотвращая их ломкость, а витамины A и D способствуют здоровью кожи головы, улучшая рост волос, сообщила эксперт. "Однако следует помнить, что для хорошего состояния кожи и волос следует также соблюдать несколько правил: режим дня, полноценный сон, умение проживать стресс, питьевой режим, а также сбалансированное питание", - заключила она.
https://ria.ru/20250403/pitanie-2009012793.html
https://ria.ru/20250330/gorokh-2008196855.html
https://ria.ru/20250323/brokkoli-2006733622.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573623558_0:14:2712:2048_1920x0_80_0_0_ef820d276189aea34bb7e948b12adf67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, продукты
Общество, Россия, Продукты
Нутрициолог назвала продукты, которые помогут сохранить молодость

Газетдинова: морковь, красное вино и лосось помогут продлить молодость и красоту

© Pixabay / RitaEЛосось
Лосось - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Pixabay / RitaE
Лосось. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Морковь, богатая бета-кератином, помогает восстанавливать клетки кожи, а красное вино, с его антиоксидантными свойствами, способно замедлить процессы старения, тогда как лосось улучшит кровообращение и увлажнит кожу, рассказала РИА Новости бренд-шеф, нутрициолог сервиса готовых рационов Grow Food Карина Газетдинова.
"Продукты, позволяющие сохранить красоту и молодость, действительно существуют. Это морковь, зеленый чай, куркума, красное вино, лосось и любая жирная рыба и яйца. Морковь, например, богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин A, необходимый для восстановления клеток кожи и сохранения ее молодости. Бета-каротин помогает улучшить здоровье кожи, придавая ей здоровый цвет и защищая от повреждений, вызванных солнцем", - рассказала Газетдинова.
Буррито с фаршем и фасолью - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Врач назвала продукт, снижающий уровень холестерина
3 апреля, 03:18
Эксперт отметила, что красное вино содержит ресвератрол - мощный антиоксидант, который находится в кожуре красного винограда. "Вино в меру обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогает защищать клетки от повреждений, замедляя процессы старения и поддерживая здоровье кожи. Ресвератрол может защищать клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами и ультрафиолетовыми лучами, а также стимулировать выработку коллагена", - пояснила она.
Газетдинова рассказала, что лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые улучшают кровообращение и увлажняют кожу головы. "Также в нем есть витамины группы B (в частности, B12), которые помогают укрепить волосы и предотвратить их выпадение. Омега-3 жирные кислоты способствуют здоровью волосяных фолликулов, а витамин B12 улучшает метаболизм клеток волос и ускоряет их рост", - сообщила она.
КУРКУМА, ЧАЙ И ОРЕХИ
Продлить красоту и здоровье поможет и куркума, потому что содержит куркумин, мощный антиоксидант с противовоспалительными свойствами. Он помогает улучшить текстуру кожи, борется с воспалениями и ускоряет процесс регенерации клеток, пояснила Газетдинова.
Горох - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Врач назвала продукт, обладающий антивозрастным эффектом
30 марта, 03:07
Еще один источник - зеленый чай, который богат катехинами - мощными антиоксидантами, которые защищают клетки кожи от повреждения ультрафиолетом и помогают предотвратить преждевременное старение. "Зеленый чай может уменьшать воспаление и защищать от повреждений, вызванных солнцем, благодаря своим антиоксидантным свойствам. Однако для видимого эффекта нужно пить его регулярно", - пояснила она.
Улучшат состояние волос и их структуру, защитят от повреждений и орехи - грецкие, миндаль, кешью. Они содержат витамин E, омега-3 жирные кислоты, селен и цинк. "Витамин E улучшает циркуляцию крови, что способствует росту волос, а селен и цинк защищают волосы от повреждений и поддерживают их здоровье", - рассказала Газетдинова.
Яйца также являются отличным источником белка (основного строительного материала волос) и витаминов A, D и группы B. Белок помогает укрепить структуру волос, предотвращая их ломкость, а витамины A и D способствуют здоровью кожи головы, улучшая рост волос, сообщила эксперт.
"Однако следует помнить, что для хорошего состояния кожи и волос следует также соблюдать несколько правил: режим дня, полноценный сон, умение проживать стресс, питьевой режим, а также сбалансированное питание", - заключила она.
Брокколи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Врач назвала продукт, который может предотвратить разрушение суставов
23 марта, 03:14
 
ОбществоРоссияПродукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала