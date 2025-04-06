https://ria.ru/20250406/produkty-2009632039.html
Нутрициолог назвала продукты, которые помогут сохранить молодость
Нутрициолог назвала продукты, которые помогут сохранить молодость - РИА Новости, 06.04.2025
Нутрициолог назвала продукты, которые помогут сохранить молодость
Морковь, богатая бета-кератином, помогает восстанавливать клетки кожи, а красное вино, с его антиоксидантными свойствами, способно замедлить процессы старения,... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:08:00+03:00
2025-04-06T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Морковь, богатая бета-кератином, помогает восстанавливать клетки кожи, а красное вино, с его антиоксидантными свойствами, способно замедлить процессы старения, тогда как лосось улучшит кровообращение и увлажнит кожу, рассказала РИА Новости бренд-шеф, нутрициолог сервиса готовых рационов Grow Food Карина Газетдинова. "Продукты, позволяющие сохранить красоту и молодость, действительно существуют. Это морковь, зеленый чай, куркума, красное вино, лосось и любая жирная рыба и яйца. Морковь, например, богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин A, необходимый для восстановления клеток кожи и сохранения ее молодости. Бета-каротин помогает улучшить здоровье кожи, придавая ей здоровый цвет и защищая от повреждений, вызванных солнцем", - рассказала Газетдинова. Эксперт отметила, что красное вино содержит ресвератрол - мощный антиоксидант, который находится в кожуре красного винограда. "Вино в меру обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогает защищать клетки от повреждений, замедляя процессы старения и поддерживая здоровье кожи. Ресвератрол может защищать клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами и ультрафиолетовыми лучами, а также стимулировать выработку коллагена", - пояснила она. Газетдинова рассказала, что лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые улучшают кровообращение и увлажняют кожу головы. "Также в нем есть витамины группы B (в частности, B12), которые помогают укрепить волосы и предотвратить их выпадение. Омега-3 жирные кислоты способствуют здоровью волосяных фолликулов, а витамин B12 улучшает метаболизм клеток волос и ускоряет их рост", - сообщила она. КУРКУМА, ЧАЙ И ОРЕХИ Продлить красоту и здоровье поможет и куркума, потому что содержит куркумин, мощный антиоксидант с противовоспалительными свойствами. Он помогает улучшить текстуру кожи, борется с воспалениями и ускоряет процесс регенерации клеток, пояснила Газетдинова. Еще один источник - зеленый чай, который богат катехинами - мощными антиоксидантами, которые защищают клетки кожи от повреждения ультрафиолетом и помогают предотвратить преждевременное старение. "Зеленый чай может уменьшать воспаление и защищать от повреждений, вызванных солнцем, благодаря своим антиоксидантным свойствам. Однако для видимого эффекта нужно пить его регулярно", - пояснила она. Улучшат состояние волос и их структуру, защитят от повреждений и орехи - грецкие, миндаль, кешью. Они содержат витамин E, омега-3 жирные кислоты, селен и цинк. "Витамин E улучшает циркуляцию крови, что способствует росту волос, а селен и цинк защищают волосы от повреждений и поддерживают их здоровье", - рассказала Газетдинова. Яйца также являются отличным источником белка (основного строительного материала волос) и витаминов A, D и группы B. Белок помогает укрепить структуру волос, предотвращая их ломкость, а витамины A и D способствуют здоровью кожи головы, улучшая рост волос, сообщила эксперт. "Однако следует помнить, что для хорошего состояния кожи и волос следует также соблюдать несколько правил: режим дня, полноценный сон, умение проживать стресс, питьевой режим, а также сбалансированное питание", - заключила она.
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https://ria.ru/20250330/gorokh-2008196855.html
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общество, россия, продукты
Общество, Россия, Продукты
Нутрициолог назвала продукты, которые помогут сохранить молодость
Газетдинова: морковь, красное вино и лосось помогут продлить молодость и красоту
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Морковь, богатая бета-кератином, помогает восстанавливать клетки кожи, а красное вино, с его антиоксидантными свойствами, способно замедлить процессы старения, тогда как лосось улучшит кровообращение и увлажнит кожу, рассказала РИА Новости бренд-шеф, нутрициолог сервиса готовых рационов Grow Food Карина Газетдинова.
"Продукты, позволяющие сохранить красоту и молодость, действительно существуют. Это морковь, зеленый чай, куркума, красное вино, лосось и любая жирная рыба и яйца. Морковь, например, богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин A, необходимый для восстановления клеток кожи и сохранения ее молодости. Бета-каротин помогает улучшить здоровье кожи, придавая ей здоровый цвет и защищая от повреждений, вызванных солнцем", - рассказала Газетдинова.
Эксперт отметила, что красное вино содержит ресвератрол - мощный антиоксидант, который находится в кожуре красного винограда. "Вино в меру обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогает защищать клетки от повреждений, замедляя процессы старения и поддерживая здоровье кожи. Ресвератрол может защищать клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами и ультрафиолетовыми лучами, а также стимулировать выработку коллагена", - пояснила она.
Газетдинова рассказала, что лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые улучшают кровообращение и увлажняют кожу головы. "Также в нем есть витамины группы B (в частности, B12), которые помогают укрепить волосы и предотвратить их выпадение. Омега-3 жирные кислоты способствуют здоровью волосяных фолликулов, а витамин B12 улучшает метаболизм клеток волос и ускоряет их рост", - сообщила она.
Продлить красоту и здоровье поможет и куркума, потому что содержит куркумин, мощный антиоксидант с противовоспалительными свойствами. Он помогает улучшить текстуру кожи, борется с воспалениями и ускоряет процесс регенерации клеток, пояснила Газетдинова.
Еще один источник - зеленый чай, который богат катехинами - мощными антиоксидантами, которые защищают клетки кожи от повреждения ультрафиолетом и помогают предотвратить преждевременное старение. "Зеленый чай может уменьшать воспаление и защищать от повреждений, вызванных солнцем, благодаря своим антиоксидантным свойствам. Однако для видимого эффекта нужно пить его регулярно", - пояснила она.
Улучшат состояние волос и их структуру, защитят от повреждений и орехи - грецкие, миндаль, кешью. Они содержат витамин E, омега-3 жирные кислоты, селен и цинк. "Витамин E улучшает циркуляцию крови, что способствует росту волос, а селен и цинк защищают волосы от повреждений и поддерживают их здоровье", - рассказала Газетдинова.
Яйца также являются отличным источником белка (основного строительного материала волос) и витаминов A, D и группы B. Белок помогает укрепить структуру волос, предотвращая их ломкость, а витамины A и D способствуют здоровью кожи головы, улучшая рост волос, сообщила эксперт.
"Однако следует помнить, что для хорошего состояния кожи и волос следует также соблюдать несколько правил: режим дня, полноценный сон, умение проживать стресс, питьевой режим, а также сбалансированное питание", - заключила она.