Россияне рассказали, как готовятся к осеннему сезону
Россияне рассказали, как готовятся к осеннему сезону - РИА Новости, 22.08.2025
Россияне рассказали, как готовятся к осеннему сезону
22.08.2025
2025-08-22T10:00:00+03:00
2025-08-22T10:00:00+03:00
2025-08-22T10:00:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Одноклассники, Новости Mail и Здоровье Mail (проекты VK) провели опрос среди российских пользователей, чтобы выяснить, как они относятся к наступлению осени, как готовятся к новому сезону, укрепляют ли иммунитет и какими хобби увлекаются.Согласно результатам исследования, большинство россиян (56%) положительно воспринимают осень. Еще 44% опрошенных относятся к осени нейтрально или негативно.С приходом осени только 11% респондентов не испытывают изменений в самочувствии и настроении. Остальные отмечают различные изменения: 55% испытывают легкую грусть или ностальгию, 27% становятся спокойнее, 16% ощущают упадок сил и настроения, 15% жалуются на усталость и снижение энергии, 12% наоборот, чувствуют прилив сил и бодрости, а 11% испытывают радость.Почти половина россиян (47%) не готовятся к осеннему сезону. Те, кто все же готовятся морально, используют различные подходы: 15% строят планы на хобби и творчество, а также планируют поездки, мероприятия и встречи. Почти столько же (14%) обновляют гардероб и аксессуары, а также прописывают цели и задачи на осень. Еще 11% ищут рецепты сезонных блюд и напитков, около 10% приобретают что-то уютное для дома или начинают изучать что-то новое. Некоторые стараются продлить лето, уезжая в теплые края (8%), или составляют списки фильмов и книг (7%).Для укрепления иммунитета перед холодами 46% респондентов увеличивают потребление овощей и фруктов, 36% проводят больше времени на свежем воздухе, 17% принимают витамины, 13% занимаются спортом, 11% стараются больше отдыхать, 8% посещают баню или сауну, а 5% закаляются. При этом 31% никак не готовятся в плане здоровья.Что касается осенних увлечений, большинство россиян предпочитают прогулки (28%), просмотр фильмов или сериалов (27%), чтение книг (20%), кулинарию (12%), компьютерные или мобильные игры (10%), посещение музеев, театров и выставок (10%), спорт (10%), творчество (10%), рукоделие (9%).На осенних выходных респонденты чаще всего занимаются домашними делами (43%), гуляют (35%) и смотрят фильмы или сериалы (31%).Относительно предпочтений в контенте, с наступлением осени респонденты чаще всего выбирают новостные (40%) и развлекательные форматы (37%). Контент о здоровье, психологии и поддержании хорошего самочувствия интересует 19% россиян, материалы о саморазвитии и обучении — 16%, о приготовлении различных блюд — 16%, о путешествиях в осенний сезон — 15%, о DIY и творчестве (например, декор, рукоделие) — 8%.В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
