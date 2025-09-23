https://ria.ru/20250923/bakterii-2043743486.html

Второй мозг: как бактерии в кишечнике управляют нашим настроением

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Представьте: вы стоите перед холодильником поздним вечером и неудержимо тянетесь к куску торта. Откуда эта тяга? Возможно, ее инициировали триллионы бактерий в вашем кишечнике. Ученые открыли, что микробиом — это не просто помощник пищеварения, а полноценный "второй мозг", который диктует первому свои условия. Как крошечные организмы захватили контроль над вашими эмоциями и что с этим делать?Революция, которая началась с толстых мышейБум исследований микробиома начался с эксперимента американских ученых. Они взяли бактерии из кишечника худых мышей и пересадили их толстякам — и те начали быстро терять вес. Результаты ошеломили научное сообщество и заставили пересмотреть роль кишечных бактерий в организме человека.Термин "второй мозг" впервые ввел британский ученый Майкл Гершон в конце 90-х годов прошлого века. Тогда многих ученых это заявление шокировало — понадобилось более 15 лет, чтобы оно стало общепринятым.Больше, чем геном человекаВ человеческом теле живет больше бактериальных клеток, чем человеческих — примерно 40 триллионов против 30. Эти микробы весят столько же, сколько мозг, — около двух-трех килограммов в зависимости от массы человека.Совокупность генов в кишечных бактериях в 100 раз больше, чем в геноме человека. И они участвуют практически во всех физиологических процессах организма.Четыре пути к власти над мозгомКак же кишечные бактерии умудряются командовать головным мозгом? Ученые из Стэнфорда выделяют четыре основных "маршрута".Путь через нервную систему — самый прямой. Блуждающий нерв, один из самых длинных в организме, напрямую соединяет мозг и кишечник. Кишечник содержит 200-600 миллионов нейронов — целую "нервную систему", которую называют энтеральной.Химический путь — бактерии производят те же нейромедиаторы, что и нейроны мозга. Лактобактерии и бифидобактерии вырабатывают ГАМК, кишечная палочка — серотонин и дофамин, лактобактерии — ацетилхолин. Удивительно, но 95% серотонина — "гормона счастья" — производится именно в кишечнике.Гормональный путь включает регуляцию лептина, грелина и инсулина — гормонов, которые влияют не только на чувство голода, но и на обучение, память и эмоции.Иммунный путь — при дисбалансе микробиома нарушается целостность кишечной стенки, развивается синдром "дырявого кишечника". Вредные вещества попадают в кровоток и могут проникнуть в мозг, вызывая воспаление и влияя на настроение.Депрессия начинается в животе?Связь микробиома с психическими расстройствами — одно из самых захватывающих открытий современности. Пациенты с депрессией и биполярным расстройством имеют значительные изменения в составе кишечных микроорганизмов, отмечают в Химической реферативной службе (CAS). Данные подтверждают, что психическое здоровье тесно связано с микробиомом.Согласно статье, опубликованной в Integrative Medicine: A Clinician’s Journal, при депрессии часто фиксируется повышенная выработка провоспалительных цитокинов — интерлейкина-1β, интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли (TNF-α).Кишечные бактерии влияют на доступность триптофана — аминокислоты, необходимой для выработки серотонина. Изменения в популяции бактерий могут нарушить синтез "гормона счастья" в мозге, что сказывается на настроении и поведении. Таким образом, даже при полноценном питании дисбаланс микрофлоры способен провоцировать депрессивные состояния.Бактерии выбирают, что вы едитеТяга к сладкому или жирному — не слабость характера, а результат "голосования" кишечных бактерий. Различные виды микробов питаются разными веществами и буквально требуют "своей" еды, влияя на пищевые предпочтения.Например, бактерии, которые любят сахар, при нехватке "сладкого топлива" могут посылать сигналы мозгу, вызывая непреодолимую тягу к десертам. А микробы, предпочитающие жиры, соответственно, требуют жирной пищи. Чем больше "вредных" микробов, тем сильнее тяга к фастфуду, сладостям и обработанной пище.Враги полезных бактерийСовременный образ жизни — настоящий геноцид для микробиома. По мнению ученых, стресс занимает второе место после диеты среди факторов, влияющих на состав кишечных бактерий. Даже кратковременный стресс может значительно изменить микробное сообщество, снижая его разнообразие.Антибиотики — необходимые лекарства для борьбы с серьезными инфекциями, но они действуют без разбора, уничтожая как вредные, так и полезные бактерии. После курса антибиотикотерапии восстановление микрофлоры может занять несколько месяцев. Именно поэтому врачи все чаще рекомендуют принимать пробиотики параллельно с антибиотиками.Обработанная пища, богатая сахаром, консервантами и искусственными добавками, кормит "плохие" бактерии и подавляет "хорошие". Профессор Даниленко в интервью "Российской газете" отмечает: "Люди в разных точках планеты потребляют одну и ту же синтетическую, сильно обработанную пищу, используют антибиотики и так далее. Поэтому у них какие-то полезные бактерии "задавлены", зато буйным цветом расцветают условно-патогенные".Как помочь "второму мозгу"К счастью, микробиом можно восстановить правильным питанием. По мнению Стэнфордских исследователей, полезные бактерии любят клетчатку, которую они ферментируют в толстом кишечнике, производя короткоцепочечные жирные кислоты — мощные противовоспалительные вещества, способные проникать в мозг.Пребиотики — "корм" для полезных бактерий — содержатся во фруктах, овощах, бобовых и цельнозерновых продуктах. Особенно богаты ими спаржа, чеснок, лук, овес, цельная пшеница и бобы.Пробиотики — живые полезные бактерии — поступают из ферментированных продуктов: кефира, йогурта с живыми культурами, квашеной капусты, кимчи, мисо и чайного гриба.Исследования показали, что "психобиотическая диета", богатая пребиотиками и пробиотиками и ограничивающая сладости и фастфуд, снижает уровень стресса. Причем чем строже соблюдается диета, тем больше эффект.Пока ученые продолжают исследования, но ясно одно: микробиом играет более важную роль в нашем самочувствии, чем считалось ранее. Если связь кишечника и мозга подтвердится в долгосрочных исследованиях, это может изменить медицину будущего.

