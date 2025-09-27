https://ria.ru/20250927/yakovenko-2044755414.html
Яковенко назвал БРИКС и ШОС прообразами более справедливого миропорядка
Яковенко назвал БРИКС и ШОС прообразами более справедливого миропорядка
ЭЛИСТА, 27 сен – РИА Новости. БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – прообразы глобального миропорядка, обеспечивающего равенство культур и цивилизаций, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко в ходе III Международного буддийского форума в Элисте. "Реформа ООН, о которой так много говорят, должна… обеспечивать равенство ценностных систем и моделей развития всех культур и цивилизаций. Ее Устав не служит тому препятствием: западным странам надо только соблюдать его не на словах, а на деле. Прообразом такого глобального порядка являются трансконтинентальное объединение БРИКС, в который уже входят 11 стран (на их долю приходится 40% глобального ВВП), и Шанхайская организация сотрудничества – на Евразийском континенте", – сказал он на секции "История буддизма в странах Азии: транскультурные перспективы" III Международного буддийского форума в Элисте. Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран: Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссия, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. В программе форума – более 50 мероприятий.
