Россия полностью испытала на себе "культуру отмены" Запада, заявил Яковенко

ЭЛИСТА, 27 сен – РИА Новости. Россия испытала на себе все "прелести" западной "культуры отмены", заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко в ходе III Международного буддийского форума в Элисте. "Россия… познала на себе все "прелести" "культуры отмены", когда Запад попытался "отменить" русскую культуру и даже русский язык на волне русофобии, спровоцированной его геополитическим поражением на Украине", – сказал он на секции "История буддизма в странах Азии: транскультурные перспективы" III Международного буддийского форума в Элисте. Яковенко отметил, что весь исторический опыт России воплощает взаимодействие культур, что определяет статус РФ как державы, "великой не своей экономической и военной мощью, а культурой, искусством, наукой и литературой". Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран: Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. В программе форума – более 50 мероприятий. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрос на российскую культуру только вырос, несмотря на предпринимаемые странами Запада попытки ее отмены. Как отметила дипломат, сегодня Россия активно развивает международные культурные и гуманитарные проекты, направленные на защиту и укрепление традиционных ценностей, в том числе за рубежом.

