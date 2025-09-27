https://ria.ru/20250927/buddizm-2044756369.html

Яковенко назвал буддизм важной частью наследия российского общества

Яковенко назвал буддизм важной частью наследия российского общества - РИА Новости, 27.09.2025

Яковенко назвал буддизм важной частью наследия российского общества

Заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко в ходе III... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T09:57:00+03:00

2025-09-27T09:57:00+03:00

2025-09-27T09:57:00+03:00

религия

россия

александр яковенко

азия

элиста

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001489121_0:0:2807:1579_1920x0_80_0_0_3737c3b9403c7d238bd79815691aff69.jpg

ЭЛИСТА, 27 сен – РИА Новости. Заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко в ходе III Международного буддийского форума в Элисте заявил, что буддизм – одна из важнейших частей духовно-нравственного наследия российского общества. "Буддизм – одна из важнейших частей духовно-нравственного наследия российского общества как многонационального и многоконфессионального государства, каковым оно было на протяжении веков… Буддизм, как и христианство, универсален и обращен ко всем людям и народам. В этом его огромное значение в мире, который был слишком долго разделен западным империализмом и колониализмом", – сказал он на секции "История буддизма в странах Азии: транскультурные перспективы". В этой связи невозможно переоценить роль Калмыкии и Бурятии в истории России, подчеркнул Яковенко. Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран: Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. В программе форума – более 50 мероприятий.

https://ria.ru/20250927/yakovenko-2044755414.html

https://ria.ru/20250927/podavlenie-2044755209.html

россия

азия

элиста

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр яковенко, азия, элиста