Яковенко назвал буддизм важной частью наследия российского общества
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате
Религия
 
09:57 27.09.2025
Яковенко назвал буддизм важной частью наследия российского общества
ЭЛИСТА, 27 сен – РИА Новости. Заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко в ходе III Международного буддийского форума в Элисте заявил, что буддизм – одна из важнейших частей духовно-нравственного наследия российского общества. "Буддизм – одна из важнейших частей духовно-нравственного наследия российского общества как многонационального и многоконфессионального государства, каковым оно было на протяжении веков… Буддизм, как и христианство, универсален и обращен ко всем людям и народам. В этом его огромное значение в мире, который был слишком долго разделен западным империализмом и колониализмом", – сказал он на секции "История буддизма в странах Азии: транскультурные перспективы". В этой связи невозможно переоценить роль Калмыкии и Бурятии в истории России, подчеркнул Яковенко. Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран: Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. В программе форума – более 50 мероприятий.
Яковенко назвал буддизм важной частью наследия российского общества

Яковенко назвал буддизм важной частью духовно-нравственного наследия общества РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Александр Яковенко
Александр Яковенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Александр Яковенко. Архивное фото
ЭЛИСТА, 27 сен – РИА Новости. Заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко в ходе III Международного буддийского форума в Элисте заявил, что буддизм – одна из важнейших частей духовно-нравственного наследия российского общества.
"Буддизм – одна из важнейших частей духовно-нравственного наследия российского общества как многонационального и многоконфессионального государства, каковым оно было на протяжении веков… Буддизм, как и христианство, универсален и обращен ко всем людям и народам. В этом его огромное значение в мире, который был слишком долго разделен западным империализмом и колониализмом", – сказал он на секции "История буддизма в странах Азии: транскультурные перспективы".
Александр Яковенко
Яковенко назвал БРИКС и ШОС прообразами более справедливого миропорядка
09:52
В этой связи невозможно переоценить роль Калмыкии и Бурятии в истории России, подчеркнул Яковенко.
Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран: Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. В программе форума – более 50 мероприятий.
Александр Яковенко
Запад строил свою гегемонию на подавлении культур, заявил Яковенко
09:52
 
Религия Россия Александр Яковенко Азия Элиста
 
 
