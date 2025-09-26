Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с избранными главами регионов - РИА Новости, 26.09.2025
18:18 26.09.2025 (обновлено: 18:25 26.09.2025)
Путин встретился с избранными главами регионов
политика
россия
курская область
республика коми
владимир путин
дмитрий песков
александр хинштейн
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции встретился с избранными главами субъектов РФ. Встреча традиционно проходит по завершению единого дня голосования, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В период ЕДГ избиратели на выборах поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности. Так, губернатором Курской области был избран Александр Хинштейн, Коми - Ростислав Гольдштейн, Новгородской области - Александр Дронов, Оренбургской области - Евгений Солнцев, Ростовской области - Юрий Слюсарь, ЕАО - Мария Костюк, Свердловской области - Денис Паслер, Тамбовской области - Евгений Первышов. На должность главы Татарстана был переизбран Рустам Минниханов. Также пост главы Чувашии вновь занял Олег Николаев, Севастополя - Михаил Развожаев, Камчатки - Владимир Солодов, Пермского края - Дмитрий Махонин, Архангельской области - Александр Цыбульский, Брянской области - Александр Богомаз, Иркутской области - Игорь Кобзев, Калужской области - Владислав Шапша, Костромской области - Сергей Ситников, Ленинградской области - Александр Дрозденко, Краснодарского края - Вениамин Кондратьев. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех кандидатов, предложенных Владимиром Путиным. Победу одержала врио губернатора Ирина Гехт. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах — депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
политика, россия, курская область, республика коми, владимир путин, дмитрий песков, александр хинштейн, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Курская область, Республика Коми, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Хинштейн, Единый день голосования — 2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции встретился с избранными главами субъектов РФ.
Встреча традиционно проходит по завершению единого дня голосования, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В период ЕДГ избиратели на выборах поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.
Так, губернатором Курской области был избран Александр Хинштейн, Коми - Ростислав Гольдштейн, Новгородской области - Александр Дронов, Оренбургской области - Евгений Солнцев, Ростовской области - Юрий Слюсарь, ЕАО - Мария Костюк, Свердловской области - Денис Паслер, Тамбовской области - Евгений Первышов.
На должность главы Татарстана был переизбран Рустам Минниханов. Также пост главы Чувашии вновь занял Олег Николаев, Севастополя - Михаил Развожаев, Камчатки - Владимир Солодов, Пермского края - Дмитрий Махонин, Архангельской области - Александр Цыбульский, Брянской области - Александр Богомаз, Иркутской области - Игорь Кобзев, Калужской области - Владислав Шапша, Костромской области - Сергей Ситников, Ленинградской области - Александр Дрозденко, Краснодарского края - Вениамин Кондратьев.
В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех кандидатов, предложенных Владимиром Путиным. Победу одержала врио губернатора Ирина Гехт.
Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах — депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
Путин уделяет приоритетное внимание развитию новых регионов, сообщил Песков
23 сентября, 13:03
 
