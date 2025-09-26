https://ria.ru/20250926/putin-2044666513.html
Путин встретился с избранными главами регионов
Путин встретился с избранными главами регионов - РИА Новости, 26.09.2025
Путин встретился с избранными главами регионов
Президент РФ Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции встретился с избранными главами субъектов РФ. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:18:00+03:00
2025-09-26T18:18:00+03:00
2025-09-26T18:25:00+03:00
политика
россия
курская область
республика коми
владимир путин
дмитрий песков
александр хинштейн
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044669095_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cbcaddefd69de4cdea63c8ec6dc0d5c.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции встретился с избранными главами субъектов РФ. Встреча традиционно проходит по завершению единого дня голосования, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В период ЕДГ избиратели на выборах поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности. Так, губернатором Курской области был избран Александр Хинштейн, Коми - Ростислав Гольдштейн, Новгородской области - Александр Дронов, Оренбургской области - Евгений Солнцев, Ростовской области - Юрий Слюсарь, ЕАО - Мария Костюк, Свердловской области - Денис Паслер, Тамбовской области - Евгений Первышов. На должность главы Татарстана был переизбран Рустам Минниханов. Также пост главы Чувашии вновь занял Олег Николаев, Севастополя - Михаил Развожаев, Камчатки - Владимир Солодов, Пермского края - Дмитрий Махонин, Архангельской области - Александр Цыбульский, Брянской области - Александр Богомаз, Иркутской области - Игорь Кобзев, Калужской области - Владислав Шапша, Костромской области - Сергей Ситников, Ленинградской области - Александр Дрозденко, Краснодарского края - Вениамин Кондратьев. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех кандидатов, предложенных Владимиром Путиным. Победу одержала врио губернатора Ирина Гехт. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах — депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250923/putin-2043727623.html
россия
курская область
республика коми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044669095_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3d94e930a05467f25a650878257ffcaa.jpg
Путин по видеосвязи проводит встречу с избранными главами регионов
Путин по видеосвязи проводит встречу с избранными главами регионов.
2025-09-26T18:18
true
PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, курская область, республика коми, владимир путин, дмитрий песков, александр хинштейн, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Курская область, Республика Коми, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Хинштейн, Единый день голосования — 2025
Путин встретился с избранными главами регионов
Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными главами регионов