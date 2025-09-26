Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с Пашиняном в Кремле - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 26.09.2025 (обновлено: 00:59 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/putin-2044456797.html
Путин встретился с Пашиняном в Кремле
Путин встретился с Пашиняном в Кремле - РИА Новости, 26.09.2025
Путин встретился с Пашиняном в Кремле
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T00:40:00+03:00
2025-09-26T00:59:00+03:00
в мире
россия
москва
белоруссия
никол пашинян
алексей оверчук
дмитрий песков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044458592_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_b5db98d68d3316304a633d608114a08e.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости.С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава "Росатома" Алексей Лихачев.Армянскую сторону на встрече также представляют вице-премьер Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, гендиректор Армянской атомной электростанции Эдуард Мартиросян, пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.Ранее Путин и Пашинян приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
https://ria.ru/20250920/pashinyan--2043142922.html
россия
москва
белоруссия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044458592_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e3af0750e2b4c449c6438cb5762d925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, белоруссия, никол пашинян, алексей оверчук, дмитрий песков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, ржд, владимир путин, армения
В мире, Россия, Москва, Белоруссия, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, Дмитрий Песков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, РЖД, Владимир Путин, Армения
Путин встретился с Пашиняном в Кремле

Путин встретился с премьером Армении Пашиняном в Кремле

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч
Президент Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости.
С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Армянскую сторону на встрече также представляют вице-премьер Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, гендиректор Армянской атомной электростанции Эдуард Мартиросян, пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.
Ранее Путин и Пашинян приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией, заявил Пашинян
20 сентября, 10:17
 
В миреРоссияМоскваБелоруссияНикол ПашинянАлексей ОверчукДмитрий ПесковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭРЖДВладимир ПутинАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала