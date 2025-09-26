Путин встретился с Пашиняном в Кремле

https://ria.ru/20250926/putin-2044456797.html
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости.С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава "Росатома" Алексей Лихачев.Армянскую сторону на встрече также представляют вице-премьер Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, гендиректор Армянской атомной электростанции Эдуард Мартиросян, пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.Ранее Путин и Пашинян приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
