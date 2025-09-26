Чернышенко открыл буддийскую школу в Национальной гимназии в Калмыкии
Дмитрий Чернышенко открыл буддийскую школу в Национальной гимназии в Калмыкии
Калмыцкая национальная гимназия имени Кичикова А.Ш.
© Фото : Калмыцкая национальная гимназия
Калмыцкая национальная гимназия имени Кичикова А.Ш.. Архивное фото
ЭЛИСТА, 26 сен – РИА Новости. Буддийская воскресная школа открыта на базе Калмыцкой национальной гимназии имени А. Ш. Кичикова в ходе Третьего Международного буддийского форума, в открытии принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"В национальной гимназии Калмыкии, которая была прекрасно отремонтирована благодаря национальному проекту "Молодежь и дети", будет открываться по системе дополнительного образования буддийская школа, которая, я уверен, при мудром руководстве будет сочетать и светское образование, и духовное. Дело в том, что ценности буддизма - мы это слышали сейчас на открытии форума - совпадают во многом с теми ценностями, которые в 809-м указе президента указаны как национальная цель нашего развития", – сказал Чернышенко, открывая гимназию в ходе III Международного буддийского форума в Элисте.
Занятия в школе будет проводить Геше Тендзин Чойдак (Мутул Овьянов), Шаджин-лама (лидер буддийского духовенства) Республики Калмыкия.
В форуме участвуют более 400 представителей 35 стран, в том числе Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. В программе форума – более 50 мероприятий. Приветствия форуму направили президент России Владимир Путин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
