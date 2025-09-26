Рейтинг@Mail.ru
Путин направил приветствие участникам Международного буддийского форума
10:52 26.09.2025 (обновлено: 14:45 26.09.2025)
Путин направил приветствие участникам Международного буддийского форума
Президент России Владимир Путин в обращении к Международному буддийскому форуму назвал Калмыкию одним из крупнейших в Европе центров буддизма. РИА Новости, 26.09.2025
ЭЛИСТА, 26 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к Международному буддийскому форуму назвал Калмыкию одним из крупнейших в Европе центров буддизма. "Здесь, в Калмыкии, исторически сильны духовные традиции буддизма, и регион по праву является одним из его крупнейших центров Европы. Сегодня буддийская община России бережно хранит бесценное духовное наследие предков, их самобытное искусство и обычаи, направляет свои усилия на организацию межрелигиозного и межнационального диалога, укрепление семейных ценностей, воспитание молодежи, восстанавливает старинные и строит новые обители, реализует просветительские и образовательные проекты, готова поделиться этим богатым опытом с участниками форума. Рассчитываю, что в рамках встречи вы обсудите глобальные вызовы, стоящие сегодня перед всеми мировыми религиями, человечеством в целом, обменяетесь мнением по цивилизационным, философским, гуманитарным проблемам современности и, конечно, наметите дальнейшие шаги буддизма", – говорится в обращении президента, который в ходе пленума III Международного буддийского форума в Элисте прочел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Президент пожелал форуму плодотворной работы. Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран, в том числе: Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеша, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Беларуси, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании. В программе форума – более 50 мероприятий.
Центральный хурул (буддийский храм) Золотая обитель Будды Шакьямуни в городе Элисте - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Калмыкии призвали достойно встретить гостей буддийского форума
24 сентября, 13:58
 
РелигияРоссияЕвропаЭлистаВладимир ПутинДмитрий Чернышенко
 
 
