"Касается каждого". Популярное у россиян лекарство сочли опасным для детей

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Захар Андреев. В США "нашли причину" увеличения числа случаев аутизма — это знакомый каждому парацетамол. Специалисты критикуют политику американского Минздрава и предостерегают: политические игры могут обернуться реальными проблемами для здоровья беременных и их детей.Идея-фиксНа церемонии, посвященной убитому активисту Чарли Кирку, Трамп неожиданно заявил, что его администрация "нашла ответ на проблему аутизма". На следующий день он уточнил: речь идет о хорошо известном жаропонижающем — парацетамоле, который принимают беременные.Международное научное и медицинское сообщество, включая ВОЗ, резко раскритиковало это заявление. Однако сюрпризом оно не стало. "Это было ожидаемо, учитывая, что Департамент здравоохранения США возглавил не просто антипрививочник, а икона антипрививочного движения", — говорит врач высшей квалификационной категории, популяризатор науки Алексей Водовозов.Борьба с аутизмом — идея-фикс нынешнего главы американского Минздрава Роберта Кеннеди — младшего, назначенного на пост после прихода Дональда Трампа в Белый дом. Ранее в качестве активиста он боролся с распространением РАС и даже сравнил рост числа детей с РАС в США с холокостом. Именно на этом представитель знаменитой фамилии сколотил себе политический капитал — и дурную репутацию в научной среде.На протяжении последних десятилетий Кеннеди-младший утверждал, что к аутизму приводят прививки и применение лекарств, в которых якобы содержится ртуть. Ртутьсодержащее соединение тиомерсал действительно использовали в качестве консерванта в вакцинах, но его вред не был доказан. Несмотря на это, к началу 2000-х из производства детских вакцин вещество исключили. Однако активист-антипрививочник продолжал публично утверждать о связи между аутизмом и ртутью в препаратах.Пока медицинскому сообществу в США удается защитить прививки — их не отменяют. Правда, некоторые шаги в этом направлении уже сделаны."Например, вместо комбинированных препаратов переходят к одиночным. Раньше внутри одной вакцины могло быть до шести разных вариантов инфекции. Это делалось, чтобы было меньше инъекций, потому что для ребенка зачастую травматична не вакцинация как таковая, а сам укол. Кроме того, это позволяло экономить средства. Сейчас в США уже анонсирован переход к моновакцинам", — рассказывает Водовозов.Поскольку атаку на прививки для "победы над аутизмом" использовать пока не получается, у Кеннеди-младшего нашли другой способ. Поводом для атаки на парацетамол стала научная работа, вышедшая в августе 2024-го. В ней действительно прослеживалась некоторая корреляция между приемом препарата беременными и рождением ребенка с РАС и СДВГ. Но, по мнению специалистов, чиновники сделали из этого неверные выводы. "Это было не самостоятельное исследование, а обзор 46 ранее опубликованных эпидемиологических исследований, — объясняет Водовозов. — И только восемь из них касались непосредственно вопросов развития аутизма у детей. Причем в четырех работах был явно виден защитный эффект парацетамола, однако это почему-то проигнорировали"."Мы понятия не имеем"Доктор подчеркивает: в обзоре нет утверждений о вреде парацетамола, там лишь выдвигаются осторожные гипотезы о том, что лекарство проникает через плацентарный барьер и, возможно, вызывает эпигенетические изменения. "Однако, хотя этот препарат на рынке больше ста лет, мы до сих пор не знаем о его молекулярном механизме. Мы понятия не имеем, как он работает на тончайшем уровне, а значит, делать таких утверждений не можем", — добавляет Водовозов.Он обращает внимание, что рассмотренные в обзоре исследования — наблюдательные. Это значит, что не было, например, контрольной группы, на которой можно проверить гипотезу. Поэтому возникают ситуации, в которых установить причину и следствие происходящего довольно сложно."Почему вообще беременные принимают парацетамол? Скорее всего, потому что подхватили вирусную инфекцию — например, грипп. Есть много работ, где с качеством доказательств гораздо лучше, и там говорится, что вирус действительно способен проникать через плацентарный барьер, влияя на нервную систему развивающегося плода. То есть причиной аутизма может быть не лекарство, а болезнь, из-за которой его пьют. Но политически удобнее обвинить препарат", — отмечает эксперт.Пока это не запрет. В американской инструкции к парацетамолу появится рекомендация по более осторожному подходу к применению у беременных. Однако, указывает Водовозов, если какие-то будущие матери к ней прислушаются и откажутся от жаропонижающего, то высокая температура может серьезно навредить ребенку — это станет тяжелым последствием сомнительных политических решений.Врач отмечает, что другие исследования, с большей выборкой, подтверждают безопасность парацетамола. А американская профессиональная ассоциация акушеров и гинекологов рекомендовала продолжать прием препарата.Предотвратить можно — но лишь иногдаРост количества детей с расстройствами аутического спектра в последние десятилетия объясняется изменением классификации — медики существенно расширили критерии для постановки такого диагноза. При этом пока наука точно не знает, что приводит к возникновению аутизма."Чем больше изучают аутизм, тем больше доказательств, что значимая часть случаев имеет генетические причины. Но также есть и факторы риска, которые — может быть, косвенно, через генетику, а может, и напрямую — влияют на риск развития расстройства. Это старший возраст родителей на момент рождения ребенка, недавние предшествующие роды (менее 12 месяцев), сахарный диабет матери, преждевременные роды, тяжелая гипоксия в родах, прием вальпроевой кислоты (противоэпилептический препарат депакин). А прием фолиевой кислоты, наоборот, снижает риск развития РАС", — говорит Иван Мартынихин, врач-психиатр, руководитель медико-психологического центра "Решение" и эксперт фонда "Антон тут рядом".По его словам, в крайне редких случаях РАС у ребенка можно предотвратить."Это возможно, если мы точно знаем генетический вариант, который приводит к РАС. Например, в семье один из детей с аутизмом, а мы выявили определенную генетическую особенность, которая есть у него и в рецессивной форме у его матери. В подобных случаях мы с помощью планирования беременности и генетического скрининга эмбрионов во время ЭКО можем выбрать здоровый эмбрион и тем самым предотвратить развитие РАС у следующего ребенка. Но, к сожалению, таких вариантов при аутизме мало", — говорит врач.Тем не менее, если у кого-то из близких родственников аутизм, при планировании беременности нужно проконсультироваться у генетика. Других специальных методов предотвращения аутизма нет, только общие рекомендации по планированию и ведению беременности, которые снижают риск любой патологии у ребенка.Такое не лечитсяВрачи называют аутизм не болезнью, а особенностями нейроразвития. Известно, что таковые есть у выдающихся личностей. По иронии, "крестовый поход" против аутизма Трамп объявил на мероприятии, в котором участвовал Илон Маск. Глава Tesla и SpaceX ранее заявлял, что у него синдром Аспергера — устаревший диагноз, относящийся к РАС. При нем речевые и когнитивные способности сохраняются, но возникают серьезные трудности с социальным взаимодействием, а также неуклюжесть. По сообщениям, тот же синдром диагностирован у Билла Гейтса. Однако расстройства аутического спектра отнюдь не гарантируют гениальности человека. Кроме того, их диапазон достаточно широк — кому-то помощь не требуется, другим она необходима."Нет препаратов, которые бы лечили ядро аутизма (социальные и коммуникативные особенности) в смысле исчезновения диагноза. Лекарства применяются для контроля сопутствующих симптомов: агрессии, сильной раздражительности, гиперактивности, тревоги, депрессии. Новые препараты и экспериментальные подходы исследуются (окситоцин, буметанид и другие), но пока их применение ограничено и требует дальнейших испытаний", — говорит Екатерина Суркова, кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek.По ее словам, сообщество аутичных взрослых и активисты часто подчеркивают, что аутизм — не только "дефицит", а часть идентичности многих людей. А значит, фокус должен быть на поддержке, доступности, уважении и адаптации общества, а не на попытках "нормализовать" личность любой ценой. Это важно учитывать при разработке как медицинских, так и политических программ.

