https://ria.ru/20250922/tramp-2043421236.html

Трамп пообещал объявить о победе над аутизмом

Трамп пообещал объявить о победе над аутизмом - РИА Новости, 22.09.2025

Трамп пообещал объявить о победе над аутизмом

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник объявит о том, как страна победит заболевания аутического спектра. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T01:59:00+03:00

2025-09-22T01:59:00+03:00

2025-09-22T02:04:00+03:00

в мире

сша

аризона

дональд трамп

чарли кирк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043421621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e92372356d1a604310a2081ad0d0ce1a.jpg

ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник объявит о том, как страна победит заболевания аутического спектра. "Я думаю, мы нашли ответ на проблему аутизма, как вам такое", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне по убитому активисту Чарли Кирку. Он подчеркнул, что в Белом доме в понедельник сделает соответствующее объявление.

https://ria.ru/20250922/vlasti-2043420950.html

сша

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Как вам такое?" Трамп заявил, что в понедельник объявит о том, как США победят аутизм.=d89dd Подписаться на РИА Новости 2025-09-22T01:59 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, аризона, дональд трамп, чарли кирк