Трамп пообещал объявить о победе над аутизмом

01:59 22.09.2025 (обновлено: 02:04 22.09.2025)
в мире
сша
аризона
дональд трамп
чарли кирк
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник объявит о том, как страна победит заболевания аутического спектра. "Я думаю, мы нашли ответ на проблему аутизма, как вам такое", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне по убитому активисту Чарли Кирку. Он подчеркнул, что в Белом доме в понедельник сделает соответствующее объявление.
в мире, сша, аризона, дональд трамп, чарли кирк
В мире, США, Аризона, Дональд Трамп, Чарли Кирк
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник объявит о том, как страна победит заболевания аутического спектра.
"Я думаю, мы нашли ответ на проблему аутизма, как вам такое", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне по убитому активисту Чарли Кирку.
Он подчеркнул, что в Белом доме в понедельник сделает соответствующее объявление.
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
СМИ: власти США объявят о связи между парацетамолом и развитием аутизма
01:55
 
В миреСШААризонаДональд ТрампЧарли Кирк
 
 
