https://ria.ru/20250922/tramp-2043421236.html
Трамп пообещал объявить о победе над аутизмом
Трамп пообещал объявить о победе над аутизмом - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп пообещал объявить о победе над аутизмом
Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник объявит о том, как страна победит заболевания аутического спектра. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T01:59:00+03:00
2025-09-22T01:59:00+03:00
2025-09-22T02:04:00+03:00
в мире
сша
аризона
дональд трамп
чарли кирк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043421621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e92372356d1a604310a2081ad0d0ce1a.jpg
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник объявит о том, как страна победит заболевания аутического спектра. "Я думаю, мы нашли ответ на проблему аутизма, как вам такое", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне по убитому активисту Чарли Кирку. Он подчеркнул, что в Белом доме в понедельник сделает соответствующее объявление.
https://ria.ru/20250922/vlasti-2043420950.html
сша
аризона
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043421621_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ef50e2ca58c1c89214671a11dc07055.jpg
"Как вам такое?"
Трамп заявил, что в понедельник объявит о том, как США победят аутизм.=d89dd Подписаться на РИА Новости
2025-09-22T01:59
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аризона, дональд трамп, чарли кирк
В мире, США, Аризона, Дональд Трамп, Чарли Кирк
Трамп пообещал объявить о победе над аутизмом
Трамп пообещал в понедельник объявить о том, как США победят аутизм