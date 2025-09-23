Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о связи парацетамола с возникновением аутизма - РИА Новости, 23.09.2025
00:01 23.09.2025 (обновлено: 06:18 23.09.2025)
Трамп заявил о связи парацетамола с возникновением аутизма
Трамп заявил о связи парацетамола с возникновением аутизма
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей, что употребление ацетаминофена, также известного как парацетамол, во время беременности повышает риски развития аутизма у детей, заявил президент США Дональд Трамп."С настоящего момента FDA будет уведомлять врачей о том, что использование ацетаминофена, более известного (В США. — Прим. Ред.) как Тайленол, во время беременности может быть связано с существенно повышенным риском аутизма", — сказал Трамп журналистам.
Трамп заявил о связи парацетамола с возникновением аутизма

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку
Президент США Дональд Трамп на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей, что употребление ацетаминофена, также известного как парацетамол, во время беременности повышает риски развития аутизма у детей, заявил президент США Дональд Трамп.
"С настоящего момента FDA будет уведомлять врачей о том, что использование ацетаминофена, более известного (В США. — Прим. Ред.) как Тайленол, во время беременности может быть связано с существенно повышенным риском аутизма", — сказал Трамп журналистам.
