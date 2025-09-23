https://ria.ru/20250923/tramp-2043635354.html
Трамп заявил о связи парацетамола с возникновением аутизма
Трамп заявил о связи парацетамола с возникновением аутизма
Трамп заявил о связи парацетамола с возникновением аутизма
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей, что употребление ацетаминофена, также известного как парацетамол, во время беременности повышает риски развития аутизма у детей, заявил президент США Дональд Трамп."С настоящего момента FDA будет уведомлять врачей о том, что использование ацетаминофена, более известного (В США. — Прим. Ред.) как Тайленол, во время беременности может быть связано с существенно повышенным риском аутизма", — сказал Трамп журналистам.
