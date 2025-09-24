https://ria.ru/20250924/krasnov-2043938164.html

СФ назначил Краснова главой Верховного суда России

24.09.2025

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ (ВС РФ), соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты в среду. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Краснов оказался единственным претендентом на должность. Его кандидатура должна была быть утверждена Советом Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на заседании во вторник уже поддержал кандидатуру Краснова на эту должность, передавал ранее корреспондент РИА Новости. 25 августа 2025 года глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин сообщил, что Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда.Он стал единственным претендентом на этот пост, освободившийся в связи со смертью Ирины Подносовой.В тот же день Игорь Краснов успешно сдал квалификационный экзамен на должность судьи. Формально генпрокурор был освобожден от экзамена, так как имел звание заслуженного юриста РФ (по закону о статусе судей действующие служители закона – обладатели ученой степени или звания "Заслуженный юрист" экзамен не сдают).15 сентября ВККС единогласно рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ.

