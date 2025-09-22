https://ria.ru/20250922/kazan-2043467623.html

Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани

КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Депутаты Казанской городской думы на первом заседании думы нового состава в понедельник переизбрали Ильсура Метшина мэром города на новый срок, передает корреспондент РИА Новости.В Татарстане 14 сентября прошли выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. В том числе были избраны депутаты Казгордумы. По данным территориальной избирательной комиссии Вахитовского района Казани, на муниципальных выборах в городскую думу Казани по партийным спискам "Единая Россия" набрала 69,94%, КПРФ - 13,38%, "Справедливая Россия" – 6,76%, ЛДПР – 5,25%. В одномандатных округах кандидаты от "Единой России" получили 18 мандатов из 25, один мандат получил представитель партии "Новые люди", остальные - самовыдвиженцы.Нынешние выборы мэра Казани прошли по новой процедуре: кандидатов предварительно отбирала комиссия во главе с руководителем администрации главы Татарстана с применением рейтингового голосования, окончательный список из не менее двух кандидатов из числа депутатов Казгордумы утвердил глава Татарстана Рустам Минниханов.За кандидатуру Метшина проголосовало большинство депутатов - 41."В нашей работе нет готовых схем и алгоритмов. Главное, чему научили эти годы, - это всегда быть готовым к новым вызовам и опираться на мнение людей. Именно чаяния, идеи и пожелания людей стали источником программы "Большая Казань". Она включила в себя шесть больших направлений работы и отражает новые вызовы, стоящие перед Казанью", - отметил Метшин, выступая перед депутатами.Казанская городская дума - представительный орган муниципального образования города Казани, состоит из 50 депутатов, избираемых сроком на пять лет.Метшин родился в апреле 1969 года в Нижнекамске. В 1992 году окончил Казанский государственный университет по специальности "Правоведение", кандидат юридических наук. Казань возглавляет с 2006 года, четыре срока подряд.

