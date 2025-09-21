Рейтинг@Mail.ru
Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище
Культура
 
13:41 21.09.2025
Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище
Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище - РИА Новости, 21.09.2025
Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище
Режиссера Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище в Москве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Режиссера Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище в Москве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Бутусов скончался в августе в возрасте 63 лет. Как уточнил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул в Болгарии во время отдыха с семьей. Бутусова кремировали в Болгарии. Четырнадцатого августа с режиссером простились в Софии. Церемония прощания в Москве прошла 23 августа в Театре имени Пушкина, после чего прах Бутусова перевезли в Петербург. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996 году он окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова. В числе его наиболее известных спектаклей, поставленных в разных театрах, "В ожидании Годо", "Ричард III", "Гамлет", "Король Лир", "Макбет. Кино", "Чайка", "Добрый человек из Сезуана", "Бег". Как отмечали ранее в ГИТИСе, Бутусов был режиссером-бунтарем, который рушил привычные рамки сцены, его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских площадках Европы были всегда событием, меняющим представление о театре, ломающим границы жанров.
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Режиссера Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище в Москве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Бутусов скончался в августе в возрасте 63 лет. Как уточнил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул в Болгарии во время отдыха с семьей. Бутусова кремировали в Болгарии.
Российский театральный режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Постановки Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, заявили в ГИТИС
10 августа, 19:52
Четырнадцатого августа с режиссером простились в Софии. Церемония прощания в Москве прошла 23 августа в Театре имени Пушкина, после чего прах Бутусова перевезли в Петербург.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996 году он окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.
В числе его наиболее известных спектаклей, поставленных в разных театрах, "В ожидании Годо", "Ричард III", "Гамлет", "Король Лир", "Макбет. Кино", "Чайка", "Добрый человек из Сезуана", "Бег". Как отмечали ранее в ГИТИСе, Бутусов был режиссером-бунтарем, который рушил привычные рамки сцены, его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских площадках Европы были всегда событием, меняющим представление о театре, ломающим границы жанров.
Режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Театр имени Ленсовета выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова
10 августа, 15:59
 
