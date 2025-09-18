Путин встретился с лидерами фракций Госдумы
Госдума
"Уважаемые коллеги, позавчера Государственная дума начала свою работу в рамках осенней сессии. Первое заседание прошло. Я вас и всех депутатов Государственной думы с этим поздравляю, так же как и с прошедшими выборами".
- Все парламентские партии на выборах показали, что пользуются доверием своих избирателей.
- Доверие избирателей к парламентским партиям гарантирует политическую стабильность.
"Слова благодарности всем избирателям России, которые пришли на избирательные участки. Даже в тех местах, где это было непросто и опасно, все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы".
- Электронное голосование себя оправдало, оно максимально объективное.
Об участниках СВО
- На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся свыше 700 тысяч бойцов ВС.
- Участников СВО нужно выдвигать на руководящие посты.
- Уверен, что участники спецоперации внесут позитивный вклад в работу политических партий и органов власти, они будут нашей сменой.
- Путин поблагодарил фракции политических партий за выдвижение ветеранов СВО на выборы.
"Я и с ребятами, когда встречаюсь с ними, с теми, которые проходят нашу платформу "Время героев", и с другими участниками, когда встречаюсь, мы по-честному говорим. И они сами по-честному говорят".
- Путин отметил, что во время встреч с бойцами интересовался их желанием пойти на госслужбу, но многие прямо заявляли, что видят себя в иных направлениях — от творческих профессий до технического творчества.
- Президент поддержал инициативу по расширению практики выдачи земли участникам специальной военной операции.
Экономика
- Сохранение макроэкономической стабильности — один из приоритетов.
- Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности.
- Надо понимать грань, где наступит переохлаждение экономики.
- В России сохраняется исторический минимум по уровню безработицы.
- Стране далеко до рецессии.
- России нужно стремиться к подавлению инфляции.
- Страна будет иметь хороший результат по объемам строительства жилья по итогам 2025 года.
- Льготная ипотечная ставка должна сохраняться для определенных категорий граждан и территорий.
Авиапроизводство
- Страна полностью удовлетворяет потребности ВС в боевой авиации в условиях СВО, а также поставляет технику на экспорт.
- Россия сделала много шагов вперед в развитии боевой авиации, сохранив и восстановив производство.
- Россия достигла успехов в отечественном двигателестроении, авиадвигатель ПД-14 лучше мировых стандартов.
"ПД-14 мы сделали — с советских времен ничего не было. Даже не помню, в каком году последний двигатель был, это, по-моему, конец 80-х. И мы сделали новый двигатель, просто отличный, не просто соответствующий мировым стандартам, а лучше. Четыре страны всего делают двигатели подобные, четыре страны, включая Россию. Это точно одно из наших конкурентных преимуществ в реальном секторе экономики".
- Активно идет работа над двигателями для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета.
- Стране необходимо решить вопросы, касающиеся развития местной авиации.
Социальные вопросы
- Равные возможности для всех россиян — это то, к чему должны стремиться власти.
- Многие решения в миграционной политике приняты, надо добиться их исполнения.
- Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует.
- Вопрос реформы заработной платы в социальной сфере сложный, здесь надо и не опоздать, и вперед не забегать.
- Путин назвал распределение студентов медицинских вузов одним из вариантов решения кадровой проблемы.
- Вопрос возвращения Волгограду названия "Сталинград" должен решаться на региональном уровне.
- Учебники Сороса негативно влияли на детей.