Путин встретился с лидерами фракций Госдумы

2025-09-18T17:41:00+03:00

2025-09-18T19:44:00+03:00

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы. Они обсудили задачи, стоящие перед нижней палатой парламента, отечественное авиастроение, экономику и социальные вопросы. Ключевые темы — в материале РИА Новости.Госдума"Уважаемые коллеги, позавчера Государственная дума начала свою работу в рамках осенней сессии. Первое заседание прошло. Я вас и всех депутатов Государственной думы с этим поздравляю, так же как и с прошедшими выборами"."Слова благодарности всем избирателям России, которые пришли на избирательные участки. Даже в тех местах, где это было непросто и опасно, все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы".Об участниках СВО"Я и с ребятами, когда встречаюсь с ними, с теми, которые проходят нашу платформу "Время героев", и с другими участниками, когда встречаюсь, мы по-честному говорим. И они сами по-честному говорят".Экономика"От этого (сохранения макроэкономической стабильности. — Прим. ред.) будут зависеть и вопросы, которым вы уделяете всегда первостепенное значение, — это исполнение обязательств государства в отношении наших граждан, социальных обязательств, это и многодетные семьи, это люди пожилого возраста, пенсионеры, это вопросы, связанные с повышением и укреплением обороноспособности Российского государства и поддержкой наших военнослужащих и членов их семей".Авиапроизводство"ПД-14 мы сделали — с советских времен ничего не было. Даже не помню, в каком году последний двигатель был, это, по-моему, конец 80-х. И мы сделали новый двигатель, просто отличный, не просто соответствующий мировым стандартам, а лучше. Четыре страны всего делают двигатели подобные, четыре страны, включая Россию. Это точно одно из наших конкурентных преимуществ в реальном секторе экономики".Социальные вопросыВо встрече приняли участие лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, глава КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и глава "Новых людей" Алексей Нечаев, а также первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.ГД 16 сентября провела первое пленарное заседание осенней сессии, которая продлится до конца декабря. Как сообщал на нем Володин, в законотворческом портфеле Госдумы сейчас находятся 1174 законопроекта, из которых 921 — на стадии предварительного рассмотрения.

