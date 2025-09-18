Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с лидерами фракций Госдумы - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 18.09.2025 (обновлено: 19:44 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/putin-2042732654.html
Путин встретился с лидерами фракций Госдумы
Путин встретился с лидерами фракций Госдумы - РИА Новости, 18.09.2025
Путин встретился с лидерами фракций Госдумы
Президент Владимир Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы. Они обсудили задачи, стоящие перед нижней палатой парламента, отечественное... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:41:00+03:00
2025-09-18T19:44:00+03:00
политика
ново-огарево (московская область)
владимир путин
вячеслав володин
дмитрий песков
россия
кпрф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042733621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b37ebb69e37b481cc68f8915f0eec050.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы. Они обсудили задачи, стоящие перед нижней палатой парламента, отечественное авиастроение, экономику и социальные вопросы. Ключевые темы — в материале РИА Новости.Госдума&quot;Уважаемые коллеги, позавчера Государственная дума начала свою работу в рамках осенней сессии. Первое заседание прошло. Я вас и всех депутатов Государственной думы с этим поздравляю, так же как и с прошедшими выборами&quot;.&quot;Слова благодарности всем избирателям России, которые пришли на избирательные участки. Даже в тех местах, где это было непросто и опасно, все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы&quot;.Об участниках СВО&quot;Я и с ребятами, когда встречаюсь с ними, с теми, которые проходят нашу платформу &quot;Время героев&quot;, и с другими участниками, когда встречаюсь, мы по-честному говорим. И они сами по-честному говорят&quot;.Экономика"От этого (сохранения макроэкономической стабильности. — Прим. ред.) будут зависеть и вопросы, которым вы уделяете всегда первостепенное значение, — это исполнение обязательств государства в отношении наших граждан, социальных обязательств, это и многодетные семьи, это люди пожилого возраста, пенсионеры, это вопросы, связанные с повышением и укреплением обороноспособности Российского государства и поддержкой наших военнослужащих и членов их семей".Авиапроизводство&quot;ПД-14 мы сделали — с советских времен ничего не было. Даже не помню, в каком году последний двигатель был, это, по-моему, конец 80-х. И мы сделали новый двигатель, просто отличный, не просто соответствующий мировым стандартам, а лучше. Четыре страны всего делают двигатели подобные, четыре страны, включая Россию. Это точно одно из наших конкурентных преимуществ в реальном секторе экономики&quot;.Социальные вопросыВо встрече приняли участие лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, глава КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и глава "Новых людей" Алексей Нечаев, а также первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.ГД 16 сентября провела первое пленарное заседание осенней сессии, которая продлится до конца декабря. Как сообщал на нем Володин, в законотворческом портфеле Госдумы сейчас находятся 1174 законопроекта, из которых 921 — на стадии предварительного рассмотрения.
https://ria.ru/20250917/putin-2042556203.html
https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1902976758.html
https://ria.ru/20250917/porucheniya-2042563546.html
ново-огарево (московская область)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы
Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы поздравил их с началом осенней сессии и прошедшими выборами. Кроме того, президент отметил, что доверие избирателей к парламентским партиям гарантирует политическую стабильность.
2025-09-18T17:41
true
PT0M39S
Путин о выдвижении участников СВО на руководящие посты
Путин о выдвижении участников СВО на руководящие посты.
2025-09-18T17:41
true
PT0M26S
Путин о соблазне "напечатать деньги и раздать"
Путин о соблазне "напечатать деньги и раздать"
2025-09-18T17:41
true
PT0M29S
Путин о возвращении Волгограду названия "Сталинград"
Зюганов на встрече с Путиным предложил вернуть Волгограду название Сталинград.
2025-09-18T17:41
true
PT0M52S
Зюганов о новом сорте пшеницы под названием "зюгановка"
Зюганов о новом сорте пшеницы под названием "Зюгановка". Она в этом году дала мировой рекорд.
2025-09-18T17:41
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042733621_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_931f598b107fd0659f18b0d7e26f7ffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, ново-огарево (московская область), владимир путин, вячеслав володин, дмитрий песков, россия, кпрф, единая россия, госдума рф
Политика, Ново-Огарево (Московская область), Владимир Путин, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Россия, КПРФ, Единая Россия, Госдума РФ

Путин встретился с лидерами фракций Госдумы

Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы. Они обсудили задачи, стоящие перед нижней палатой парламента, отечественное авиастроение, экономику и социальные вопросы. Ключевые темы — в материале РИА Новости.

Госдума

«

"Уважаемые коллеги, позавчера Государственная дума начала свою работу в рамках осенней сессии. Первое заседание прошло. Я вас и всех депутатов Государственной думы с этим поздравляю, так же как и с прошедшими выборами".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Все парламентские партии на выборах показали, что пользуются доверием своих избирателей.
  • Доверие избирателей к парламентским партиям гарантирует политическую стабильность.
«

"Слова благодарности всем избирателям России, которые пришли на избирательные участки. Даже в тех местах, где это было непросто и опасно, все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Электронное голосование себя оправдало, оно максимально объективное.

Об участниках СВО

  • На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся свыше 700 тысяч бойцов ВС.
  • Участников СВО нужно выдвигать на руководящие посты.
  • Уверен, что участники спецоперации внесут позитивный вклад в работу политических партий и органов власти, они будут нашей сменой.
  • Путин поблагодарил фракции политических партий за выдвижение ветеранов СВО на выборы.
«

"Я и с ребятами, когда встречаюсь с ними, с теми, которые проходят нашу платформу "Время героев", и с другими участниками, когда встречаюсь, мы по-честному говорим. И они сами по-честному говорят".

  • Путин отметил, что во время встреч с бойцами интересовался их желанием пойти на госслужбу, но многие прямо заявляли, что видят себя в иных направлениях — от творческих профессий до технического творчества.
  • Президент поддержал инициативу по расширению практики выдачи земли участникам специальной военной операции.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин поручил создать порядок помощи бойцам СВО через электронные сервисы
17 сентября, 18:26

Экономика

  • Сохранение макроэкономической стабильности — один из приоритетов.
  • Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности.
  • Надо понимать грань, где наступит переохлаждение экономики.
  • В России сохраняется исторический минимум по уровню безработицы.
  • Стране далеко до рецессии.
«
"От этого (сохранения макроэкономической стабильности. — Прим. ред.) будут зависеть и вопросы, которым вы уделяете всегда первостепенное значение, — это исполнение обязательств государства в отношении наших граждан, социальных обязательств, это и многодетные семьи, это люди пожилого возраста, пенсионеры, это вопросы, связанные с повышением и укреплением обороноспособности Российского государства и поддержкой наших военнослужащих и членов их семей".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • России нужно стремиться к подавлению инфляции.
  • Страна будет иметь хороший результат по объемам строительства жилья по итогам 2025 года.
  • Льготная ипотечная ставка должна сохраняться для определенных категорий граждан и территорий.

Авиапроизводство

  • Страна полностью удовлетворяет потребности ВС в боевой авиации в условиях СВО, а также поставляет технику на экспорт.
  • Россия сделала много шагов вперед в развитии боевой авиации, сохранив и восстановив производство.
  • Россия достигла успехов в отечественном двигателестроении, авиадвигатель ПД-14 лучше мировых стандартов.
«

"ПД-14 мы сделали — с советских времен ничего не было. Даже не помню, в каком году последний двигатель был, это, по-моему, конец 80-х. И мы сделали новый двигатель, просто отличный, не просто соответствующий мировым стандартам, а лучше. Четыре страны всего делают двигатели подобные, четыре страны, включая Россию. Это точно одно из наших конкурентных преимуществ в реальном секторе экономики".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Активно идет работа над двигателями для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета.
  • Стране необходимо решить вопросы, касающиеся развития местной авиации.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в авиастроении
16 октября 2023, 07:43

Социальные вопросы

  • Равные возможности для всех россиян — это то, к чему должны стремиться власти.
  • Многие решения в миграционной политике приняты, надо добиться их исполнения.
  • Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует.
  • Вопрос реформы заработной платы в социальной сфере сложный, здесь надо и не опоздать, и вперед не забегать.
  • Путин назвал распределение студентов медицинских вузов одним из вариантов решения кадровой проблемы.
  • Вопрос возвращения Волгограду названия "Сталинград" должен решаться на региональном уровне.
  • Учебники Сороса негативно влияли на детей.
Во встрече приняли участие лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, глава КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и глава "Новых людей" Алексей Нечаев, а также первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
ГД 16 сентября провела первое пленарное заседание осенней сессии, которая продлится до конца декабря. Как сообщал на нем Володин, в законотворческом портфеле Госдумы сейчас находятся 1174 законопроекта, из которых 921 — на стадии предварительного рассмотрения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин дал поручения по поддержке ветеранов СВО и "земским программам"
17 сентября, 18:52
 
ПолитикаНово-Огарево (Московская область)Владимир ПутинВячеслав ВолодинДмитрий ПесковРоссияКПРФЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала