Полиция разыскивает виновного в поджоге офиса банка в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают устроившего поджог в офисе финансово-кредитного учреждения в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел в четверг вечером в городе Колтуши Всеволожского района. "Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что в помещение по указанному адресу пришел неизвестный и поджег воспламеняющуюся жидкость, после чего покинул здание и скрылся. Возгорание было локализовано другими посетителями учреждения, пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении. В настоящее время полиция разыскивает устроившего поджог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

