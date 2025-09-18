Рейтинг@Mail.ru
Полиция разыскивает виновного в поджоге офиса банка в Ленобласти - РИА Новости, 18.09.2025
22:29 18.09.2025
Полиция разыскивает виновного в поджоге офиса банка в Ленобласти
Полиция разыскивает виновного в поджоге офиса банка в Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают устроившего поджог в офисе финансово-кредитного учреждения в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел в четверг вечером в городе Колтуши Всеволожского района. "Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что в помещение по указанному адресу пришел неизвестный и поджег воспламеняющуюся жидкость, после чего покинул здание и скрылся. Возгорание было локализовано другими посетителями учреждения, пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении. В настоящее время полиция разыскивает устроившего поджог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полиция разыскивает виновного в поджоге офиса банка в Ленобласти

Сотрудники полиции разыскивают устроившего поджог в банке в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают устроившего поджог в офисе финансово-кредитного учреждения в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в четверг вечером в городе Колтуши Всеволожского района.
"Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что в помещение по указанному адресу пришел неизвестный и поджег воспламеняющуюся жидкость, после чего покинул здание и скрылся. Возгорание было локализовано другими посетителями учреждения, пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время полиция разыскивает устроившего поджог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
