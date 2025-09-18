https://ria.ru/20250918/podzhog-2042848217.html
Полиция разыскивает виновного в поджоге офиса банка в Ленобласти
Полиция разыскивает виновного в поджоге офиса банка в Ленобласти - РИА Новости, 18.09.2025
Полиция разыскивает виновного в поджоге офиса банка в Ленобласти
Сотрудники полиции разыскивают устроившего поджог в офисе финансово-кредитного учреждения в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T22:29:00+03:00
2025-09-18T22:29:00+03:00
2025-09-18T22:29:00+03:00
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
колтуши
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005335_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb91d522331e5d43da6e2b90290d7d9c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают устроившего поджог в офисе финансово-кредитного учреждения в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел в четверг вечером в городе Колтуши Всеволожского района. "Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что в помещение по указанному адресу пришел неизвестный и поджег воспламеняющуюся жидкость, после чего покинул здание и скрылся. Возгорание было локализовано другими посетителями учреждения, пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении. В настоящее время полиция разыскивает устроившего поджог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250914/uzta-2041776659.html
ленинградская область
санкт-петербург
колтуши
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005335_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e075a219b29f93204f6ea83fdd994bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, колтуши
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Колтуши
Полиция разыскивает виновного в поджоге офиса банка в Ленобласти
Сотрудники полиции разыскивают устроившего поджог в банке в Ленобласти