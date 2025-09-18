https://ria.ru/20250918/genprokuror-2042651745.html

Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора

Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора - РИА Новости, 18.09.2025

Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора

2025-09-18T11:05:00+03:00

2025-09-18T11:05:00+03:00

2025-09-18T11:31:00+03:00

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора, сообщил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас."В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о прокуратуре <...> в Совет Федерации поступило представление президента <...> для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора <...> Гуцана Александра Владимировича", — написал он в Telegram-канале.Комитет Совфеда по конституционному законодательству предложит провести консультации по его кандидатуре 24 сентября. В этот же день планируют рассмотреть вопрос о назначении Игоря Краснова на должность главы Верховного суда.Чем известен ГуцанОн родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверском Гатчинского района Ленинградской области. В 1987-м окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение".С апреля 2007-го по ноябрь 2018 года занимал должность заместителя генерального прокурора. Затем был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.Гуцан — член Совета безопасности и Государственного совета, заслуженный юрист России, награжден орденами Почета и Дружбы.

