11:05 18.09.2025 (обновлено: 11:31 18.09.2025)
Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора, сообщил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас."В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о прокуратуре &lt;...&gt; в Совет Федерации поступило представление президента &lt;...&gt; для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора &lt;...&gt; Гуцана Александра Владимировича", — написал он в Telegram-канале.Комитет Совфеда по конституционному законодательству предложит провести консультации по его кандидатуре 24 сентября. В этот же день планируют рассмотреть вопрос о назначении Игоря Краснова на должность главы Верховного суда.Чем известен ГуцанОн родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверском Гатчинского района Ленинградской области. В 1987-м окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение".С апреля 2007-го по ноябрь 2018 года занимал должность заместителя генерального прокурора. Затем был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.Гуцан — член Совета безопасности и Государственного совета, заслуженный юрист России, награжден орденами Почета и Дружбы.
совет федерации рф, владимир путин, андрей клишас, александр гуцан, санкт-петербургский государственный университет, ленинградская область
Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Андрей Клишас, Александр Гуцан, Санкт-Петербургский государственный университет, Ленинградская область

Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Гуцан
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Гуцан. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора, сообщил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о прокуратуре <...> в Совет Федерации поступило представление президента <...> для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора <...> Гуцана Александра Владимировича", — написал он в Telegram-канале.

Сейчас Гуцан занимает пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Комитет Совфеда по конституционному законодательству предложит провести консультации по его кандидатуре 24 сентября. В этот же день планируют рассмотреть вопрос о назначении Игоря Краснова на должность главы Верховного суда.
Чем известен Гуцан

Он родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверском Гатчинского района Ленинградской области. В 1987-м окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение".
С апреля 2007-го по ноябрь 2018 года занимал должность заместителя генерального прокурора. Затем был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
Гуцан — член Совета безопасности и Государственного совета, заслуженный юрист России, награжден орденами Почета и Дружбы.
Совет Федерации РФВладимир ПутинАндрей КлишасАлександр ГуцанСанкт-Петербургский государственный университетЛенинградская область
 
 
