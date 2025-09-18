https://ria.ru/20250918/genprokuror-2042651745.html
Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора - РИА Новости, 18.09.2025
Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
Президент Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора, сообщил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T11:05:00+03:00
2025-09-18T11:05:00+03:00
2025-09-18T11:31:00+03:00
совет федерации рф
владимир путин
андрей клишас
александр гуцан
санкт-петербургский государственный университет
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945827901_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_5752cb0aaa7948949967f2ccd19d7b8a.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора, сообщил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас."В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о прокуратуре <...> в Совет Федерации поступило представление президента <...> для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора <...> Гуцана Александра Владимировича", — написал он в Telegram-канале.Комитет Совфеда по конституционному законодательству предложит провести консультации по его кандидатуре 24 сентября. В этот же день планируют рассмотреть вопрос о назначении Игоря Краснова на должность главы Верховного суда.Чем известен ГуцанОн родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверском Гатчинского района Ленинградской области. В 1987-м окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение".С апреля 2007-го по ноябрь 2018 года занимал должность заместителя генерального прокурора. Затем был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.Гуцан — член Совета безопасности и Государственного совета, заслуженный юрист России, награжден орденами Почета и Дружбы.
https://ria.ru/20250917/krasnov-2042448926.html
https://ria.ru/20250706/gutsan-2027229319.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945827901_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_e71204a90d2762f597c8d2537bca6abb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, владимир путин, андрей клишас, александр гуцан, санкт-петербургский государственный университет, ленинградская область
Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Андрей Клишас, Александр Гуцан, Санкт-Петербургский государственный университет, Ленинградская область