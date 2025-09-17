https://ria.ru/20250917/zima-2042492098.html

Сигналы на деревьях и поэтичный прогноз синоптиков: что ждет россиян зимой

Сигналы на деревьях и поэтичный прогноз синоптиков: что ждет россиян зимой

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Обильные гроздья рябины, украшающие улицы и парки в этом году, будто сами напрашиваются на вывод: грядет морозная и снежная зима. Однако у метеорологов свой прогноз. Что на самом деле ждет россиян через три месяца?Как формируются прогнозыСегодня долгосрочные прогнозы погоды создаются с помощью суперкомпьютеров. Учитываются тысячи параметров: температура воздуха и океана, скорость ветра, уровень влажности, атмосферное давление, солнечная активность. Огромное значение имеет состояние Арктики, отмечают синоптики.От того, насколько устойчив арктический лед и каковы потоки холодного воздуха, зависит вероятность вторжения морозных масс в европейскую Россию.Свою роль играет и Сибирь. Если там осень ранняя и холодная, снежный покров устанавливается быстро, это повышает вероятность морозной зимы в европейской части страны. С другой стороны, теплые течения Атлантики могут приносить оттепели.Приметы и наука — где совпадения, а где мифыНаши предки, лишенные спутников и барометров, вынуждены были полагаться на глаза и интуицию. Именно так появились "сигналы" вроде раннего отлета птиц или богатого урожая рябины.Климатолог Николай Терешонок в 1990-е годы со своими коллегами проводил статистический анализ примет. Как пишет "Царьград", результат оказался занимательным: вероятность совпадения не превышала 50 процентов. То есть половина случаев оказывалась верной, а половина нет: примерно как подбрасывание монетки.Но это не значит, что приметы лишены смысла. Современные исследования подтверждают: у обильного плодоношения рябины есть объективные причины. В засушливое лето и теплую осень дерево действительно формирует больше ягод. А такие погодные условия часто совпадают с последующими холодными зимами. Получается, что примета отражает закономерность, но не гарантирует ее.Биология рябины: почему дерево "дает сигнал"Рябина играет важную роль в экосистеме. Ее плоды — источник питания для десятков видов птиц: снегирей, свиристелей, дроздов, синиц. В морозные месяцы именно рябиновые гроздья позволяют многим пернатым пережить голодное время. Природа словно "страхует" животных, увеличивая урожай ягод перед холодной зимой.Однако процесс этот зависит не только от будущих морозов. Влияют и весеннее цветение, и наличие опылителей, и уровень влаги в почве.Поэтому нельзя утверждать, что рябина предсказывает зиму напрямую. Скорее, она реагирует на климатические циклы, которые действительно могут совпадать с предстоящими холодами.Исторические примерыРоссия помнит немало зим, вошедших в историю. В 1941-1942-м морозы под Москвой сыграли важную роль в исходе военных событий. Тогда о долгосрочных прогнозах речи не шло, но крестьяне действительно замечали избыточный урожай рябины и ранний отлет птиц.Еще один пример, напоминает "Телеканал 360", это зима 1978–1979 годов, когда температура в Москве не поднималась выше минус десяти почти весь январь, а снег лежал до середины апреля. В архивах сохранились сообщения о рекордных обледенениях.И совсем недавний случай — зима 2010 года. Тогда в столице выпало более полутора метров снега, а метели парализовали транспорт. На деревьях в том году тоже было много ягод, но примета оказалась лишь частью мозаики. Основную роль сыграли сильные атлантические циклоны, которые приносили обильные осадки.Современный взгляд: синоптики против суеверийНаучный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прямо говорит: "Связи между количеством плодов рябины и температурой зимой нет". И все же специалисты признают, что наблюдать за природой полезно. Ведь именно с таких наблюдений когда-то зародилась сама метеорология.Сегодня же используются математические модели. Но интерес к народным наблюдениям остается, потому что они помогают людям чувствовать связь с природой.Первые прогнозы от специалистовВ конце августа синоптик Евгений Тишковец в беседе с "АиФ" предположил, что нынешний климатический цикл склонен к классическому. По его словам, вероятность того, что зима в Москве будет действительно снежной, достаточно высока.Количество осадков может превысить норму на 20-30 процентов, что означает частые снегопады и устойчивый снежный покров. Температуры, по предварительным расчетам, будут умеренно морозными, без аномальных рекордов холода, но и без затяжных оттепелей. В его формулировке звучало почти поэтично: "Зима будет русская, снежная и настоящая".Однако сам Тишковец оговаривается: это пока только сценарий. Точные расчеты Гидрометцентра, на которые ориентируются энергетики и коммунальные службы, появятся ближе к ноябрю.Что нас ждетПо предварительным данным, москвичей ждет снежная зима с устойчивым покровом и частыми метелями, сообщает "Москва 24". Морозы будут умеренными, без экстремальных рекордов, но достаточно ощутимыми, чтобы напомнить о классическом климате в России.Можно ли доверять этому прогнозу на сто процентов? Конечно, нет. Но вероятность именно такого сценария сейчас выше, чем альтернативных. А гроздья рябины пусть станут символом наступающего сезона — красивым, поэтичным, но не более того.

