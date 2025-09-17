Рейтинг@Mail.ru
Сигналы на деревьях и поэтичный прогноз синоптиков: что ждет россиян зимой - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/zima-2042492098.html
Сигналы на деревьях и поэтичный прогноз синоптиков: что ждет россиян зимой
Сигналы на деревьях и поэтичный прогноз синоптиков: что ждет россиян зимой - РИА Новости, 17.09.2025
Сигналы на деревьях и поэтичный прогноз синоптиков: что ждет россиян зимой
Обильные гроздья рябины, украшающие улицы и парки в этом году, будто сами напрашиваются на вывод: грядет морозная и снежная зима. Однако у метеорологов свой... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T19:04:00+03:00
2025-09-17T19:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147872/78/1478727870_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_059de359371c48180021f6110f5289e5.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Обильные гроздья рябины, украшающие улицы и парки в этом году, будто сами напрашиваются на вывод: грядет морозная и снежная зима. Однако у метеорологов свой прогноз. Что на самом деле ждет россиян через три месяца?Как формируются прогнозыСегодня долгосрочные прогнозы погоды создаются с помощью суперкомпьютеров. Учитываются тысячи параметров: температура воздуха и океана, скорость ветра, уровень влажности, атмосферное давление, солнечная активность. Огромное значение имеет состояние Арктики, отмечают синоптики.От того, насколько устойчив арктический лед и каковы потоки холодного воздуха, зависит вероятность вторжения морозных масс в европейскую Россию.Свою роль играет и Сибирь. Если там осень ранняя и холодная, снежный покров устанавливается быстро, это повышает вероятность морозной зимы в европейской части страны. С другой стороны, теплые течения Атлантики могут приносить оттепели.Приметы и наука — где совпадения, а где мифыНаши предки, лишенные спутников и барометров, вынуждены были полагаться на глаза и интуицию. Именно так появились "сигналы" вроде раннего отлета птиц или богатого урожая рябины.Климатолог Николай Терешонок в 1990-е годы со своими коллегами проводил статистический анализ примет. Как пишет "Царьград", результат оказался занимательным: вероятность совпадения не превышала 50 процентов. То есть половина случаев оказывалась верной, а половина нет: примерно как подбрасывание монетки.Но это не значит, что приметы лишены смысла. Современные исследования подтверждают: у обильного плодоношения рябины есть объективные причины. В засушливое лето и теплую осень дерево действительно формирует больше ягод. А такие погодные условия часто совпадают с последующими холодными зимами. Получается, что примета отражает закономерность, но не гарантирует ее.Биология рябины: почему дерево "дает сигнал"Рябина играет важную роль в экосистеме. Ее плоды — источник питания для десятков видов птиц: снегирей, свиристелей, дроздов, синиц. В морозные месяцы именно рябиновые гроздья позволяют многим пернатым пережить голодное время. Природа словно "страхует" животных, увеличивая урожай ягод перед холодной зимой.Однако процесс этот зависит не только от будущих морозов. Влияют и весеннее цветение, и наличие опылителей, и уровень влаги в почве.Поэтому нельзя утверждать, что рябина предсказывает зиму напрямую. Скорее, она реагирует на климатические циклы, которые действительно могут совпадать с предстоящими холодами.Исторические примерыРоссия помнит немало зим, вошедших в историю. В 1941-1942-м морозы под Москвой сыграли важную роль в исходе военных событий. Тогда о долгосрочных прогнозах речи не шло, но крестьяне действительно замечали избыточный урожай рябины и ранний отлет птиц.Еще один пример, напоминает "Телеканал 360", это зима 1978–1979 годов, когда температура в Москве не поднималась выше минус десяти почти весь январь, а снег лежал до середины апреля. В архивах сохранились сообщения о рекордных обледенениях.И совсем недавний случай — зима 2010 года. Тогда в столице выпало более полутора метров снега, а метели парализовали транспорт. На деревьях в том году тоже было много ягод, но примета оказалась лишь частью мозаики. Основную роль сыграли сильные атлантические циклоны, которые приносили обильные осадки.Современный взгляд: синоптики против суеверийНаучный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прямо говорит: "Связи между количеством плодов рябины и температурой зимой нет". И все же специалисты признают, что наблюдать за природой полезно. Ведь именно с таких наблюдений когда-то зародилась сама метеорология.Сегодня же используются математические модели. Но интерес к народным наблюдениям остается, потому что они помогают людям чувствовать связь с природой.Первые прогнозы от специалистовВ конце августа синоптик Евгений Тишковец в беседе с "АиФ" предположил, что нынешний климатический цикл склонен к классическому. По его словам, вероятность того, что зима в Москве будет действительно снежной, достаточно высока.Количество осадков может превысить норму на 20-30 процентов, что означает частые снегопады и устойчивый снежный покров. Температуры, по предварительным расчетам, будут умеренно морозными, без аномальных рекордов холода, но и без затяжных оттепелей. В его формулировке звучало почти поэтично: "Зима будет русская, снежная и настоящая".Однако сам Тишковец оговаривается: это пока только сценарий. Точные расчеты Гидрометцентра, на которые ориентируются энергетики и коммунальные службы, появятся ближе к ноябрю.Что нас ждетПо предварительным данным, москвичей ждет снежная зима с устойчивым покровом и частыми метелями, сообщает "Москва 24". Морозы будут умеренными, без экстремальных рекордов, но достаточно ощутимыми, чтобы напомнить о классическом климате в России.Можно ли доверять этому прогнозу на сто процентов? Конечно, нет. Но вероятность именно такого сценария сейчас выше, чем альтернативных. А гроздья рябины пусть станут символом наступающего сезона — красивым, поэтичным, но не более того.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147872/78/1478727870_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5a7c892250872b7c516614d238375297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Сигналы на деревьях и поэтичный прогноз синоптиков: что ждет россиян зимой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПервый снег на ветке рябины
Первый снег на ветке рябины - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Первый снег на ветке рябины
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Обильные гроздья рябины, украшающие улицы и парки в этом году, будто сами напрашиваются на вывод: грядет морозная и снежная зима. Однако у метеорологов свой прогноз. Что на самом деле ждет россиян через три месяца?

Как формируются прогнозы

Сегодня долгосрочные прогнозы погоды создаются с помощью суперкомпьютеров. Учитываются тысячи параметров: температура воздуха и океана, скорость ветра, уровень влажности, атмосферное давление, солнечная активность. Огромное значение имеет состояние Арктики, отмечают синоптики.
От того, насколько устойчив арктический лед и каковы потоки холодного воздуха, зависит вероятность вторжения морозных масс в европейскую Россию.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЛедники
Ледники - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Ледники
Свою роль играет и Сибирь. Если там осень ранняя и холодная, снежный покров устанавливается быстро, это повышает вероятность морозной зимы в европейской части страны. С другой стороны, теплые течения Атлантики могут приносить оттепели.

Приметы и наука — где совпадения, а где мифы

Наши предки, лишенные спутников и барометров, вынуждены были полагаться на глаза и интуицию. Именно так появились "сигналы" вроде раннего отлета птиц или богатого урожая рябины.
Климатолог Николай Терешонок в 1990-е годы со своими коллегами проводил статистический анализ примет. Как пишет "Царьград", результат оказался занимательным: вероятность совпадения не превышала 50 процентов. То есть половина случаев оказывалась верной, а половина нет: примерно как подбрасывание монетки.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПтицы кружат над Успенским собором Соборного дворища в Великом Устюге
Птицы кружат над Успенским собором Соборного дворища в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Птицы кружат над Успенским собором Соборного дворища в Великом Устюге
Но это не значит, что приметы лишены смысла. Современные исследования подтверждают: у обильного плодоношения рябины есть объективные причины. В засушливое лето и теплую осень дерево действительно формирует больше ягод. А такие погодные условия часто совпадают с последующими холодными зимами. Получается, что примета отражает закономерность, но не гарантирует ее.

Биология рябины: почему дерево "дает сигнал"

Рябина играет важную роль в экосистеме. Ее плоды — источник питания для десятков видов птиц: снегирей, свиристелей, дроздов, синиц. В морозные месяцы именно рябиновые гроздья позволяют многим пернатым пережить голодное время. Природа словно "страхует" животных, увеличивая урожай ягод перед холодной зимой.
Однако процесс этот зависит не только от будущих морозов. Влияют и весеннее цветение, и наличие опылителей, и уровень влаги в почве.
© TatianaNurievaРябина
Рябина - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© TatianaNurieva
Рябина
Поэтому нельзя утверждать, что рябина предсказывает зиму напрямую. Скорее, она реагирует на климатические циклы, которые действительно могут совпадать с предстоящими холодами.

Исторические примеры

Россия помнит немало зим, вошедших в историю. В 1941-1942-м морозы под Москвой сыграли важную роль в исходе военных событий. Тогда о долгосрочных прогнозах речи не шло, но крестьяне действительно замечали избыточный урожай рябины и ранний отлет птиц.
Еще один пример, напоминает "Телеканал 360", это зима 1978–1979 годов, когда температура в Москве не поднималась выше минус десяти почти весь январь, а снег лежал до середины апреля. В архивах сохранились сообщения о рекордных обледенениях.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМороз в Москве
Мороз в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Мороз в Москве
И совсем недавний случай — зима 2010 года. Тогда в столице выпало более полутора метров снега, а метели парализовали транспорт. На деревьях в том году тоже было много ягод, но примета оказалась лишь частью мозаики. Основную роль сыграли сильные атлантические циклоны, которые приносили обильные осадки.

Современный взгляд: синоптики против суеверий

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прямо говорит: "Связи между количеством плодов рябины и температурой зимой нет". И все же специалисты признают, что наблюдать за природой полезно. Ведь именно с таких наблюдений когда-то зародилась сама метеорология.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Роман Вильфанд
Сегодня же используются математические модели. Но интерес к народным наблюдениям остается, потому что они помогают людям чувствовать связь с природой.

Первые прогнозы от специалистов

В конце августа синоптик Евгений Тишковец в беседе с "АиФ" предположил, что нынешний климатический цикл склонен к классическому. По его словам, вероятность того, что зима в Москве будет действительно снежной, достаточно высока.
Количество осадков может превысить норму на 20-30 процентов, что означает частые снегопады и устойчивый снежный покров. Температуры, по предварительным расчетам, будут умеренно морозными, без аномальных рекордов холода, но и без затяжных оттепелей. В его формулировке звучало почти поэтично: "Зима будет русская, снежная и настоящая".
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей по Садовому кольцу во время снегопада в Москве
Движение автомобилей по Садовому кольцу во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Движение автомобилей по Садовому кольцу во время снегопада в Москве
Однако сам Тишковец оговаривается: это пока только сценарий. Точные расчеты Гидрометцентра, на которые ориентируются энергетики и коммунальные службы, появятся ближе к ноябрю.

Что нас ждет

По предварительным данным, москвичей ждет снежная зима с устойчивым покровом и частыми метелями, сообщает "Москва 24". Морозы будут умеренными, без экстремальных рекордов, но достаточно ощутимыми, чтобы напомнить о классическом климате в России.
Можно ли доверять этому прогнозу на сто процентов? Конечно, нет. Но вероятность именно такого сценария сейчас выше, чем альтернативных. А гроздья рябины пусть станут символом наступающего сезона — красивым, поэтичным, но не более того.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала