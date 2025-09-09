Ледники и ураганы: чем аукнется глобальное потепление
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Привычный климат может измениться радикально, в том числе в России. Все из-за необратимых процессов в океане. О чем предупреждают климатологи — в материале РИА Новости.
Москву накроет ледник?
Ведущие климатологи мира обратились к правительствам стран Северной Европы с открытым письмом: Атлантическая меридиональная циркуляция (АМOC), отвечающая за перенос тепла от экватора к северным широтам, ослабляется. Если процесс не удастся остановить, Европе грозит экстремальное похолодание, а прибрежные территории США ждет рост уровня моря.
"Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия", — цитирует их обращение News.ru. Среди наиболее уязвимых стран: Дания, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия. Там возможны зимы с рекордными морозами и лето, в течение которого снег не успеет растаять.
Ученые связывают угрозу с ускоренным таянием ледников Гренландии, которое разбавляет соленые воды Атлантики и меняет плотность океанских потоков.
Возможные последствия для России
Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов считает, что Центральная Россия тоже окажется под ударом.
"Летние температуры в Москве и Петербурге могут стать отрицательными. Снег, выпавший зимой, не будет успевать таять. Это приведет к накоплению ледника", — объяснил он в интервью "Российской газете".
По его словам, к 2050 году в случае остановки Гольфстрима Европа и часть России рискуют покрыться ледяным панцирем. В зоне потенциальной эвакуации окажутся Скандинавия, Архангельская и Мурманская области.
Карнаухов также указывает: уже сейчас в России учащаются стихийные бедствия — сильные наводнения, засухи, тропические ливни, смерчи. И все это связано с тем, что теплый воздух удерживает больше влаги, что усиливает экстремальные погодные явления.
Регионы особого риска
Под угрозой, по мнению специалиста, — Дальний Восток.
"Эти территории раньше находились на границе умеренного и муссонного климата, а теперь оказались в зоне муссонных дождей. Неудивительно, что наводнения там происходят все чаще", — говорит Карнаухов.
Опасной станет и территория между Кавказом и Уралом. По характеристикам она напоминает американскую "аллею торнадо".
"Горы направляют потоки воздуха, сталкиваются тропические и арктические массы. В итоге — смерчи и мощные наводнения", — приводит "Российская газета" слова ученого.
Под угрозой — Южное Поволжье, Северный Кавказ, Краснодарский край, Калмыкия и Ставрополье.
Повторение 2010 года?
Климатолог напоминает и о "блокирующих антициклонах". Именно они в 2010-м вызвали рекордную жару и масштабные пожары в Центральной России.
"Такие антициклоны будут становиться более устойчивыми. Температурные аномалии усилятся, пожары станут интенсивнее, а уровень угарного газа может превысить летальные дозы. Это будет гибель городов", — предостерегает Карнаухов.
Он напоминает, что летом 2010 года в ряде регионов уровень угарного газа превышал норму в семь раз. Горело около двух процентов лесов и торфяников, а смертность среди людей с хроническими болезнями резко возросла.
Не все специалисты столь категоричны. Директор Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов сомневается, что в России возможны ураганы в привычном тропическом понимании.
"Для их образования нужна температура поверхности океана выше 25 градусов и особые условия ветра", — поясняет он в беседе с "Общественной службой новостей".
По его мнению, куда большую угрозу представляют ливни, шквалы и локальные торнадо, число которых действительно растет.
Климатолог Алексей Елисеев из МГУ считает, что резких перемен в ближайшие 20-30 лет не произойдет.
"Существенные изменения могут проявиться ближе к концу столетия. Особенно в Арктике, где среднегодовое потепление может составить до 15 градусов по сравнению с доиндустриальным периодом", — отмечает он в интервью "Московскому комсомольцу".
Елисеев подчеркивает, что сценарий "ледникового апокалипсиса" возможен лишь при сохранении максимального потребления ископаемого топлива. Если же уровень выбросов снизится (к чему стремится в том числе Россия), темпы изменения климата тоже замедлятся.
