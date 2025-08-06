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Путин поручил правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов - РИА Новости, 06.08.2025
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11:46 06.08.2025 (обновлено: 11:58 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/ukaz-2033662066.html
Путин поручил правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов
Путин поручил правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов - РИА Новости, 06.08.2025
Путин поручил правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% от уровня 1990 года, соответствующий РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:46:00+03:00
2025-08-06T11:58:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% от уровня 1990 года, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."О сокращении выбросов парниковых газов в целях реализации Российской Федерацией Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года постановляю: Правительству РФ обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65 - 67 процентов относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов, иных естественных экологических систем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ, ee недискриминационного доступа к оборудованию и технологиям, необходимым для сокращения (предотвращения) выбросов парниковых газов и (или) увеличения их поглощения", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 6 августа.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов

Путин поручил сократить выбросы парниковых газов до 65-67% от уровня 1990 года

© РИА Новости / Руслан КривобокТрубы промышленного предприятия
Трубы промышленного предприятия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Трубы промышленного предприятия. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% от уровня 1990 года, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"О сокращении выбросов парниковых газов в целях реализации Российской Федерацией Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года постановляю: Правительству РФ обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65 - 67 процентов относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов, иных естественных экологических систем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ, ee недискриминационного доступа к оборудованию и технологиям, необходимым для сокращения (предотвращения) выбросов парниковых газов и (или) увеличения их поглощения", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 6 августа.
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