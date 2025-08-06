https://ria.ru/20250806/ukaz-2033662066.html

Путин поручил правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов

Путин поручил правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов - РИА Новости, 06.08.2025

Путин поручил правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% от уровня 1990 года, соответствующий РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:46:00+03:00

2025-08-06T11:46:00+03:00

2025-08-06T11:58:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/86/1487368603_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_de60c5a793862a427a25f2802c1387fa.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% от уровня 1990 года, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."О сокращении выбросов парниковых газов в целях реализации Российской Федерацией Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года постановляю: Правительству РФ обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65 - 67 процентов относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов, иных естественных экологических систем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ, ee недискриминационного доступа к оборудованию и технологиям, необходимым для сокращения (предотвращения) выбросов парниковых газов и (или) увеличения их поглощения", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 6 августа.

https://sn.ria.ru/20250707/esg-2027189426.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин