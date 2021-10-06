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В Гидрометцентре опровергли популярную примету о морозной зиме
В Гидрометцентре опровергли популярную примету о морозной зиме - РИА Новости, 06.10.2021
В Гидрометцентре опровергли популярную примету о морозной зиме
Примета, которая гласит, что зима будет морозной, если осенью гроздья рябины "очень красные", несостоятельна, заявил журналистам научный руководитель... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:45
2021-10-06T12:45
2021-10-06T12:45
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Примета, которая гласит, что зима будет морозной, если осенью гроздья рябины "очень красные", несостоятельна, заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."За 100-110 лет мы с биологами собрали данные, когда была красная рябина и приводило ли это к морозам. Оказалось, что нет. Были зимы и теплые… Такое доверие к приметам необоснованно. Мы это проверили", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что примета о том, что после суровой зимы будет жаркое лето, также не подтвердилась.
https://ria.ru/20211006/myaso-1753269448.html
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд
В Гидрометцентре опровергли популярную примету о морозной зиме
Вильфанд опроверг примету о связи "очень красной" рябины и морозной зимы