https://ria.ru/20211006/primeta-1753313119.html

В Гидрометцентре опровергли популярную примету о морозной зиме

В Гидрометцентре опровергли популярную примету о морозной зиме - РИА Новости, 06.10.2021

В Гидрометцентре опровергли популярную примету о морозной зиме

Примета, которая гласит, что зима будет морозной, если осенью гроздья рябины "очень красные", несостоятельна, заявил журналистам научный руководитель... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:45

2021-10-06T12:45

2021-10-06T12:45

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Примета, которая гласит, что зима будет морозной, если осенью гроздья рябины "очень красные", несостоятельна, заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."За 100-110 лет мы с биологами собрали данные, когда была красная рябина и приводило ли это к морозам. Оказалось, что нет. Были зимы и теплые… Такое доверие к приметам необоснованно. Мы это проверили", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что примета о том, что после суровой зимы будет жаркое лето, также не подтвердилась.

https://ria.ru/20211006/myaso-1753269448.html

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2021

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд