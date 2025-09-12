Рейтинг@Mail.ru
Какая погода ждет нас осенью: что говорят синоптики и народные приметы
19:12 12.09.2025
Какая погода ждет нас осенью: что говорят синоптики и народные приметы
Какая погода ждет нас осенью: что говорят синоптики и народные приметы
Какой будет осень в этом году? Правда, что бабьего лета россиянам больше не видать? Что говорят синоптики и народные приметы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T19:12:00+03:00
2025-09-12T19:12:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155972/47/1559724769_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_0ddb84fb688d0da137b4ce201a370ddc.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Какой будет осень в этом году? Правда, что бабьего лета россиянам больше не видать? Что говорят синоптики и народные приметы — в материале РИА Новости.Мудрость предковНашим предкам приходилось внимательно следить за поведением животных и другими знаками природы, чтобы определить, какой будет погода. В России совсем не мягкий климат, от этого порой зависела жизнь всей деревни."Народные приметы возникли в древности и затем передавались из поколения в поколение, дойдя до нас. Например, люди подметили, что если березы начинают желтеть с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу — придет поздно", — рассказала "Ленте.ру" историк Тамара Власова.Народные приметыОдна из примет отмечает, что погожие дни в начале сентября обещают хорошую осень.Одним из самых важных индикаторов погоды наши предки считали поведение животных и птиц. "Журавли улетают рано — к скорым морозам и ранней зиме. Если же птицы задерживаются, осень будет теплой и долгой".Также крестьяне внимательно следили за небом, чтобы предсказать осеннюю погоду: "Яркие звезды в сентябре — к ясной и сухой осени. Тусклые звезды, наоборот, предвещают дожди и ненастье".В старину люди еще считали, что все по урожаю можно понять. Если много рябины — быть дождливой осени. Если немало грибов — мягкой и снежной зиме.Теплый и сухой сентябрь предвещает суровую и морозную зиму. Если же месяц дождливый, зима будет мягкой.Когда снег?Однако, к счастью, современная наука позволяет делать более-менее точные прогнозы.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что осень в Москве продлится минимум до середины ноября, а снежный покров начнет формироваться к концу месяца."Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе. К концу ноября начнет формироваться снежный покров", — цитируют синоптика "Известия".Целых дваВ столице ожидают целых два бабьих лета. То есть будет две волны тепла подряд. С 22-го числа стандартное бабье лето может перетечь в период золотой осени, которая должна быть теплой и сухой."Температура будет выше климатической нормы примерно на четыре градуса, прогнозирует. У нас среднесуточная температура в середине месяца должна быть 13-14 градусов, а в этом году она, скорее всего, задержится на отметке в 17 градусов", — цитируют "Аргументы и факты" главного специалиста ИА "Метеоновости" Татьяну Позднякову.После 22-го числа будет можно надеяться на то, что в дневные часы температура будет в районе 20 градусов и даже чуть выше. "Так, по крайней мере, говорят модели. В конце сентября не будет плюс 30 градусов, но даже если будет плюс 21 градус — это чудесно для первого месяца осени", — считает синоптик."Семь дней"Стоит, однако, учесть, что погода и климат — величины переменчивые. Именно поэтому синоптики всех стран мира не в состоянии дать прогнозы на длительный промежуток времени — во всяком случае, точные."Прогнозировать погоду по дням теоретически можно только на две недели. Ни сейчас, ни через миллион лет невозможно прогнозировать погоду на более длительный срок. Сейчас практическая предсказуемость — семь дней. И это колоссальный прорыв. Еще три года назад было пять дней", — объяснял РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Более длительные прогнозы на сезон основываются обычно на общих тенденциях и на том, каким был этот период в прошлые годы. Однако погода становится все более непредсказуемой.
Какая погода ждет нас осенью: что говорят синоптики и народные приметы

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Какой будет осень в этом году? Правда, что бабьего лета россиянам больше не видать? Что говорят синоптики и народные приметы — в материале РИА Новости.

Мудрость предков

Нашим предкам приходилось внимательно следить за поведением животных и другими знаками природы, чтобы определить, какой будет погода. В России совсем не мягкий климат, от этого порой зависела жизнь всей деревни.
"Народные приметы возникли в древности и затем передавались из поколения в поколение, дойдя до нас. Например, люди подметили, что если березы начинают желтеть с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу — придет поздно", — рассказала "Ленте.ру" историк Тамара Власова.
Народные приметы

Одна из примет отмечает, что погожие дни в начале сентября обещают хорошую осень.
Одним из самых важных индикаторов погоды наши предки считали поведение животных и птиц. "Журавли улетают рано — к скорым морозам и ранней зиме. Если же птицы задерживаются, осень будет теплой и долгой".
Также крестьяне внимательно следили за небом, чтобы предсказать осеннюю погоду: "Яркие звезды в сентябре — к ясной и сухой осени. Тусклые звезды, наоборот, предвещают дожди и ненастье".
В старину люди еще считали, что все по урожаю можно понять. Если много рябины — быть дождливой осени. Если немало грибов — мягкой и снежной зиме.
Теплый и сухой сентябрь предвещает суровую и морозную зиму. Если же месяц дождливый, зима будет мягкой.

Когда снег?

Однако, к счастью, современная наука позволяет делать более-менее точные прогнозы.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что осень в Москве продлится минимум до середины ноября, а снежный покров начнет формироваться к концу месяца.
"Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе. К концу ноября начнет формироваться снежный покров", — цитируют синоптика "Известия".

Целых два

В столице ожидают целых два бабьих лета. То есть будет две волны тепла подряд. С 22-го числа стандартное бабье лето может перетечь в период золотой осени, которая должна быть теплой и сухой.
"Температура будет выше климатической нормы примерно на четыре градуса, прогнозирует. У нас среднесуточная температура в середине месяца должна быть 13-14 градусов, а в этом году она, скорее всего, задержится на отметке в 17 градусов", — цитируют "Аргументы и факты" главного специалиста ИА "Метеоновости" Татьяну Позднякову.
После 22-го числа будет можно надеяться на то, что в дневные часы температура будет в районе 20 градусов и даже чуть выше. "Так, по крайней мере, говорят модели. В конце сентября не будет плюс 30 градусов, но даже если будет плюс 21 градус — это чудесно для первого месяца осени", — считает синоптик.

"Семь дней"

Стоит, однако, учесть, что погода и климат — величины переменчивые. Именно поэтому синоптики всех стран мира не в состоянии дать прогнозы на длительный промежуток времени — во всяком случае, точные.
"Прогнозировать погоду по дням теоретически можно только на две недели. Ни сейчас, ни через миллион лет невозможно прогнозировать погоду на более длительный срок. Сейчас практическая предсказуемость — семь дней. И это колоссальный прорыв. Еще три года назад было пять дней", — объяснял РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Более длительные прогнозы на сезон основываются обычно на общих тенденциях и на том, каким был этот период в прошлые годы. Однако погода становится все более непредсказуемой.
 
 
 
