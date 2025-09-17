https://ria.ru/20250917/butusov-2042493028.html

Бутусова похоронят в воскресенье в Москве

Бутусова похоронят в воскресенье в Москве - РИА Новости, 17.09.2025

Бутусова похоронят в воскресенье в Москве

Режиссера Юрия Бутусова похоронят на Кунцевском кладбище в Москве в воскресенье, 21 сентября, сообщается в Telegram-канале Театра имени Ленсовета. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T14:57:00+03:00

2025-09-17T14:57:00+03:00

2025-09-17T15:42:00+03:00

культура

москва

юрий бутусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034428176_0:159:2644:1646_1920x0_80_0_0_63041247d3c3a29ca2e8a7aef1d4e8bf.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Режиссера Юрия Бутусова похоронят на Кунцевском кладбище в Москве в воскресенье, 21 сентября, сообщается в Telegram-канале Театра имени Ленсовета. Бутусов скончался в августе в возрасте 63 лет. Как уточнил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул в Болгарии во время отдыха с семьей. Бутусова кремировали в Болгарии. Четырнадцатого августа с режиссером простились в Софии. Церемония прощания в Москве прошла 23 августа в Театре имени Пушкина, после чего прах Бутусова перевезли в Петербург. "Друзья, появилась информация о похоронах Юрия Николаевича Бутусова. Они состоятся в Москве на Кунцевском кладбище 21 сентября в 12.00", - говорится в сообщении. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова. В числе его наиболее известных спектаклей, поставленных в разных театрах, "В ожидании Годо", "Ричард III", "Гамлет", "Король Лир", "Макбет. Кино", "Чайка", "Добрый человек из Сезуана", "Бег". Как отмечали ранее в ГИТИСе, Бутусов был режиссером-бунтарем, который рушил привычные рамки сцены, его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских площадках Европы были всегда событием, меняющим представление о театре, ломающим границы жанров.

https://ria.ru/20250823/butusov-2037159273.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, юрий бутусов