Бутусова похоронят в воскресенье в Москве

Режиссера Юрия Бутусова похоронят на Кунцевском кладбище 21 сентября
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Режиссера Юрия Бутусова похоронят на Кунцевском кладбище в Москве в воскресенье, 21 сентября, сообщается в Telegram-канале Театра имени Ленсовета.
Бутусов скончался в августе в возрасте 63 лет. Как уточнил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул в Болгарии во время отдыха с семьей. Бутусова кремировали в Болгарии. Четырнадцатого августа с режиссером простились в Софии. Церемония прощания в Москве прошла 23 августа в Театре имени Пушкина, после чего прах Бутусова перевезли в Петербург.
"Друзья, появилась информация о похоронах Юрия Николаевича Бутусова. Они состоятся в Москве на Кунцевском кладбище 21 сентября в 12.00", - говорится в сообщении.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.
В числе его наиболее известных спектаклей, поставленных в разных театрах, "В ожидании Годо", "Ричард III", "Гамлет", "Король Лир", "Макбет. Кино", "Чайка", "Добрый человек из Сезуана", "Бег". Как отмечали ранее в ГИТИСе, Бутусов был режиссером-бунтарем, который рушил привычные рамки сцены, его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских площадках Европы были всегда событием, меняющим представление о театре, ломающим границы жанров.
