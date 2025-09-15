https://ria.ru/20250915/mars-2041465684.html

"Самое важное открытие за столетия". Выяснилось, кто мог жить на Марсе

"Самое важное открытие за столетия". Выяснилось, кто мог жить на Марсе - РИА Новости, 15.09.2025

"Самое важное открытие за столетия". Выяснилось, кто мог жить на Марсе

Ровер Perseverance обнаружил на Марсе потенциальные биосигнатуры — следы существования жизни. Ученые уже предположили, какое существо могло их оставить.

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Захар Андреев. Ровер Perseverance обнаружил на Марсе потенциальные биосигнатуры — следы существования жизни. Ученые уже предположили, какое существо могло их оставить. Если открытие подтвердится, это будет иметь серьезные последствия на Земле.Настойчивость вознагражденаКогда-то на Марсе выпадали осадки, и его поверхность покрывали реки, озера, моря и океаны, и атмосфера была плотнее и теплее, чем сейчас. По оценкам ученых, примерно в тот же период — три с половиной — четыре миллиарда лет назад — на Земле зародилась жизнь.Однако затем Красная планета потеряла магнитное поле, и атмосферу "сдуло" солнечным ветром. Атмосферное давление стало настолько низким, что жидкая вода не могла существовать на поверхности — она испарилась.Сегодня Марс — безжизненная пустыня. H2O сохранилась в виде ледяных полярных шапок, подземных залежей льда и соленых рассолов, которые могут очень ненадолго появляться в жидком виде на некоторых склонах в теплое время года.Остались и русла рек, которые "впадают" в то, что когда-то было водоемами. Эти места считаются наиболее перспективными для поисков жизни. Одно из них — кратер Езеро шириной 45 километров с дельтой высохшей реки Неретвы. Туда в 2020-м отправили марсоход Perseverance ("Настойчивость"). Его задача — собрать образцы пород, исследовать с помощью приборов и поместить в специальные капсулы для того, чтобы следующие миссии доставили их на Землю для дальнейшего изучения.Ровер успешно высадился на планету в феврале 2021-го. Спустя четыре с половиной года он, кажется, максимально приблизился к главной цели — обнаружению жизни. По крайней мере, так считают исследователи из Имперского колледжа Лондона, которые обработали полученные НАСА данные."Убедительный признак"Исследование, опубликованное в журнале Nature, посвящено светлому выступу под названием "Яркий ангел" в долине Неретвы. Там марсоход наткнулся на толщу глины и ее более твердой разновидности — мелкозернистых аргиллитов. Ровер "просветил" образцы рентгеном и ультрафиолетовым рамановским спектроскопом — специальным прибором для обнаружения органических соединений.Анализ полученной информации дал неожиданные результаты: оказалось, что это осадочные породы, богатые кремнием и глиной, характерные для отложений на дне озера, а не реки — быстрое течение такие частицы уносит. Значит, отмечают ученые, там сформировалась "низкоэнергетическая среда", которая, как считается, потенциально пригодна для жизни. Скорее всего, предполагают авторы работы, долина реки Неретвы когда-то была затоплена.Кроме того, в аргиллитах обнаружили группу крошечных конкреций. Химический анализ показал, что эти миллиметровые структуры сильно обогащены железо-фосфатными и железо-сульфидными минералами (вероятно, вивианитом и грейгитом)."По всей видимости, они образовались в результате окислительно-восстановительных реакций с участием органического углерода. Этот процесс мог быть обусловлен как абиотическими (то есть связанными с неорганической природой. — Прим. ред.), так и, что интересно, биологическими процессами", — заявили исследователи.Точно такие же ингредиенты содержатся в побочных продуктах микробного метаболизма на Земле. По мнению авторов работы, это можно считать "убедительным потенциальным биопризнаком, повышающим вероятность того, что на Марсе когда-то существовала микробная жизнь".Жизнь и политика"Открытие, возможно, проходит по разряду самых важных за столетия, — говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. — Это действительно похоже на результат жизнедеятельности организмов. Но утверждение настолько радикальное, что, конечно, требуется максимальная осторожность и серьезная проверка с привлечением всех возможных участников".Поскольку образцы взяты из озерных отложений, отмечает ученый, они могут быть чем-то вроде нашего ракушечника — породы, сформированной преимущественно раковинами ископаемых животных.Правда, подтвердить это можно только одним способом — детально изучить взятые образцы на Земле с помощью куда более чувствительных приборов, чем те, которыми располагает Perseverance. Возврат образцов грунта запланирован на 2030-е. Однако сроки могут сдвинуть: миссия до сих пор в стадии разработки, а стоимость проекта все время растет (по последним данным, нужны уже 11 миллиардов долларов). Денег у НАСА сейчас нет: администрация Дональда Трампа неохотно выделяет ассигнования на дальний космос, отдавая приоритет "лунной гонке" с Китаем и оборонным мегапроектам на орбите.Впрочем, есть надежда, что открытие признаков жизни марсоходом Perseverance может изменить ситуацию и стимулирует финансирование исследования других планет. Тем более что Марс — не единственный потенциальный дом инопланетян.Не только Марс"На самом деле, подобные сенсационные заявления появлялись и раньше. Так, сотрудник Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити, анализируя снимки с советского посадочного аппарата, заявил об обнаружении на поверхности Венеры перемещающихся объектов, — напоминает Эйсмонт. — Тогда гипотезу встретили с большим недоверием, вплоть до угрозы увольнения. Однако повторный анализ этих снимков в 2013-м с помощью современных технологий и математического обеспечения вновь показал аномалии, которые сложно объяснить без "революционных предположений".Главная проблема венерской гипотезы в том, что условия на поверхности планеты крайне экстремальны: температура около 500 °C и давление 100 атмосфер, что не подходит для жизни в ее земном, углеродном виде. Это заставляет ученых рассматривать возможность принципиально иных форм — например, на основе кремния.Надежды на обнаружение жизни связывают и со спутником Юпитера — Европой. Она покрыта толстым слоем льда, под которым, как полагают, находится жидкий океан теплой воды, где могут существовать обитатели наподобие земных. На Европу нацелены два крупных проекта: американский Europa Clipper и европейский JUICE, добавляет Эйсмонт, сетуя на то, что Россия была одной из участниц европейской программы, но по разным причинам сотрудничество прекратилось."Важнейшие вопросы"Да и Марс еще может преподнести сюрпризы, считают ученые. Не исключено, что удастся найти там не только следы древних микробов, но вполне живых "марсиан"."Отсутствие жизни на Марсе в настоящее время неочевидно. Марс мало исследован, и не исключено, что жизнь сейчас существует под поверхностью планеты, возможно, даже на очень небольшой глубине", — говорит Владимир Чепцов, кандидат биологических наук, научный сотрудник МГУ имени M. В. Ломоносова, грантополучатель Российского научного фонда.Пока очевидно одно: поиск внеземной жизни будет продолжаться, и не только из свойственного человечеству любопытства."Это поможет ответить на важнейшие фундаментальные вопросы — как возникла жизнь и одни ли мы во Вселенной. Поиски необходимы и для дальнейшего освоения космоса, ведь если человек прилетит на обитаемую планету, не зная о ее обитаемости, или неконтролируемо принесет неземную форму жизни на Землю, это может иметь катастрофические последствия", — объясняет Чепцов.Кроме того, продолжает он, сам по себе процесс таких поисков способствует развитию техники и технологий, которые используются далеко не только в космической отрасли. А если жизнь действительно обнаружат, считает ученый, это будет бесценно для развития биотехнологии и других научных направлений.

