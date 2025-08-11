Рейтинг@Mail.ru
"Запрещенный прием". США придумали способ украсть Луну - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 11.08.2025 (обновлено: 08:29 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/cosmos-2034181117.html
"Запрещенный прием". США придумали способ украсть Луну
"Запрещенный прием". США придумали способ украсть Луну - РИА Новости, 11.08.2025
"Запрещенный прием". США придумали способ украсть Луну
В новой космической гонке американцы пока в роли догоняющих: Китай отправляет на Луну один аппарат за другим, а США только готовятся. Однако новое решение НАСА... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T08:00:00+03:00
2025-08-11T08:29:00+03:00
в мире
луна
илон маск
наса
московский авиационный институт
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036255_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5021142e13235695f438c35d31184d92.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Захар Андреев. В новой космической гонке американцы пока в роли догоняющих: Китай отправляет на Луну один аппарат за другим, а США только готовятся. Однако новое решение НАСА может перевернуть игру. В случае успеха Вашингтон получит серьезные преимущества в освоении естественного спутника Земли, хранящего огромное количество ценных ресурсов.Зоны безопасностиВ начале августа исполняющий обязанности администратора НАСА Шон Даффи поручил ускорить размещение ядерного реактора на Луне. "Мы участвуем в гонке с Китаем за Луну. А для базы на Луне нужна энергия. Кроме того, эта технология критически важна для того, чтобы затем отправиться на Марс", — заявил чиновник журналистам.Ожидаемая мощность реактора — 100 кВт. По данным СМИ, мини-АЭС хотят отправить в космос к 2030-му. Согласно программе "Артемида", в тот год планируется посадка на южный полюс Луны — наиболее интересный район, поскольку там содержится большое количество воды. Ее можно использовать как для жизнеобеспечения обитаемой станции, так и для производства ракетного топлива. И американцы боятся, что этот ценный ресурс им не достанется.Как пишет Politico, НАСА ускоряет отправку реактора на Луну, опасаясь, что Китай и Россия сделают это раньше, получив тем самым не только технологическое, но и юридическое преимущество. В директиве Даффи говорится, что первая страна, разместившая реактор на Луне, может "объявить зону безопасности, которая будет существенно сдерживать Соединенные Штаты".Примечательно, что концепция "зон безопасности" — это именно американская идея, против которой активно выступают Россия и Китай. Она содержится в так называемых Соглашениях Артемиды — наборе принципов, к которому присоединились некоторые союзники Штатов. Согласно документу, участники возглавляемой американцами лунной программы могут объявлять зоны, в пределах которых уведомляют о своих работах и координируют действия, чтобы избежать взаимного вмешательства.Таким образом, можно предположить, что с помощью ядерного реактора США сами хотят "застолбить" место на спутнике Земли, воспользовавшись лакунами в международном праве.Правовые лакуныИспользование космического пространства регулируется Договором 1967-го. Согласно документу, Луна и другие небесные тела "не подлежат национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".Однако в договоре есть принцип предотвращения вреда, под которым понимается физический ущерб, помехи в работе и урон для экологии. Этот пункт можно использовать для создания закрытых зон вокруг объектов на Луне, включая ядерные, объясняет старший преподаватель кафедры "Космические системы и ракетостроение" Московского авиационного института Иван Рудой."США могут сказать: "Дистанция ближе десяти километров к реактору опасна из-за радиации, поэтому мы сделали зону закрытой", — предполагает ученый. — Обосновать закрытие можно и тем, что по договору США несут ответственность за ядерный реактор, в том числе избегают экологического загрязнения".В свою очередь, юрист-международник, член российской делегации в ЮНЕСКО Вадим Петров замечает, что, согласно документу 1967-го, "любые ограничения доступа к зоне реактора могут быть мотивированы лишь временными мерами". Вопрос в том, что длительность такого "временного" периода документами не ограничена."Российские и китайские представители неоднократно выражали озабоченность, что под флагом "безопасности" возможно установление де-факто контролируемых зон на Луне", — говорит Петров.Не территории, а ресурсыЕсть и еще один пробел в международном праве: хотя контроль над территориями запрещен, добывать ресурсы ничто не мешает."Одним из обходных путей стал вопрос: а можно ли присвоить не территорию, а ресурсы? Ведь Договор о космосе прямо их не упоминает. В XX веке этот вопрос был во многом теоретическим, но в XXI веке приобрел практическое значение", — продолжает Петров.В 2015-м США приняли закон, разрешающий американским компаниям добывать ресурсы астероидов и Луны, а также закрепляющий за ними право собственности на добытое. При этом оговорено, что Штаты не претендуют на суверенитет над месторождением. А в 2020-м Трамп подписал указ, согласно которому Америка "не считает космос всеобщим достоянием"."Логика такая: владеть территорией нельзя, но владеть извлеченным имуществом — можно. Как рыболовы в открытом море — не владеют морем, но улов — их", — объясняет юрист.Россия, Китай и многие развивающиеся страны считают, что без международного соглашения такие односторонние действия неоправданны. В 2021 году по предложению в том числе Москвы и Пекина при Комитете ООН по мирному использованию космоса была создана рабочая группа для разработки принципов регулирования добычи космических ресурсов. Цель — выработать новое международное соглашение. Однако США заявляют, что не видят в нем необходимости.Сетка-рабица на ЛунеРудой отмечает, что создание закрытых зон другие акторы могут воспринять как помеху своей деятельности. По мнению ученого, избежать конфликтов помогло бы научное обоснование размера таких территорий комиссией с независимыми экспертами из разных стран."Примером может быть Антарктида, где страны строят каждая себе базу, не лезут к другим, объявляют территорию вокруг своей базы экологическим заповедником для научных исследований. Возможно, такой сценарий будет и на Луне. Другой пример — нефтедобывающие морские платформы имеют собственные закрытые зоны радиусом 500 метров, несмотря на нейтральные воды", — говорит он.Нельзя забывать и о технологической стороне вопроса — обеспечить зону безопасности физически не так просто, считает Рудой."На поверхности Луны нет воздуха, ночью температура — минус 180 градусов по Цельсию, днем — плюс 130, чистая солнечная радиация, галактическое излучение, микрометеориты всегда и везде. Это тяжелая среда для конфликтов, — констатирует он. — Километр легкого забора из металлической сетки имеет массу примерно 200 килограммов. Стоимость доставки килограмма на Луну сегодня — от 500 тысяч долларов. Вот и посчитайте, сколько нужно ракет и денег, чтобы физически закрыть зону радиусом десять километров".Вот почему, по мнению Рудого, странам необходимо еще на Земле выработать четкие, не допускающие двойного толкования законы. А чтобы их соблюдали, нужен "справедливый лунный суд", считает эксперт.В период же правовой неопределенности победитель лунной гонки будет определяться де-факто — по наличию у него критической инфраструктуры на спутнике Земли. Администрация Трампа, похоже, всерьез собирается победить: финансирование перераспределяется от фундаментальной науки в пользу космонавтики. История с ядерным реактором — часть этих усилий.Проблема в том, что американская аэрокосмическая отрасль давным-давно в кризисе — в отличие от китайской, которая добивается одного успеха за другим. По мнению ряда экспертов, конкурировать с Китаем могла бы лишь SpaceX Илона Маска, но того не интересует Луна — он хочет сразу на Марс. К тому же миллиардер открыто конфликтует с Трампом и вряд ли согласится помогать президенту.
https://ria.ru/20250116/cosmos-1993698613.html
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036255_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_bad7c143b1678726abc6667ef6c5ef7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луна, илон маск, наса, московский авиационный институт, космос - риа наука
В мире, Луна, Илон Маск, НАСА, Московский авиационный институт, Космос - РИА Наука
"Запрещенный прием". США придумали способ украсть Луну

Иван Рудой назвал основание для создания закрытых зон на Луне

© NASAСпускаемый аппарат космической программы "Артемида" на Луне в представлении художника
Спускаемый аппарат космической программы Артемида на Луне в представлении художника - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© NASA
Спускаемый аппарат космической программы "Артемида" на Луне в представлении художника
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Захар Андреев. В новой космической гонке американцы пока в роли догоняющих: Китай отправляет на Луну один аппарат за другим, а США только готовятся. Однако новое решение НАСА может перевернуть игру. В случае успеха Вашингтон получит серьезные преимущества в освоении естественного спутника Земли, хранящего огромное количество ценных ресурсов.

Зоны безопасности

В начале августа исполняющий обязанности администратора НАСА Шон Даффи поручил ускорить размещение ядерного реактора на Луне. "Мы участвуем в гонке с Китаем за Луну. А для базы на Луне нужна энергия. Кроме того, эта технология критически важна для того, чтобы затем отправиться на Марс", — заявил чиновник журналистам.
Ожидаемая мощность реактора — 100 кВт. По данным СМИ, мини-АЭС хотят отправить в космос к 2030-му. Согласно программе "Артемида", в тот год планируется посадка на южный полюс Луны — наиболее интересный район, поскольку там содержится большое количество воды. Ее можно использовать как для жизнеобеспечения обитаемой станции, так и для производства ракетного топлива. И американцы боятся, что этот ценный ресурс им не достанется.
Как пишет Politico, НАСА ускоряет отправку реактора на Луну, опасаясь, что Китай и Россия сделают это раньше, получив тем самым не только технологическое, но и юридическое преимущество. В директиве Даффи говорится, что первая страна, разместившая реактор на Луне, может "объявить зону безопасности, которая будет существенно сдерживать Соединенные Штаты".
© AP Photo / Rod LamkeyШон Даффи
Шон Даффи - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Шон Даффи
Примечательно, что концепция "зон безопасности" — это именно американская идея, против которой активно выступают Россия и Китай. Она содержится в так называемых Соглашениях Артемиды — наборе принципов, к которому присоединились некоторые союзники Штатов. Согласно документу, участники возглавляемой американцами лунной программы могут объявлять зоны, в пределах которых уведомляют о своих работах и координируют действия, чтобы избежать взаимного вмешательства.
Таким образом, можно предположить, что с помощью ядерного реактора США сами хотят "застолбить" место на спутнике Земли, воспользовавшись лакунами в международном праве.

Правовые лакуны

Использование космического пространства регулируется Договором 1967-го. Согласно документу, Луна и другие небесные тела "не подлежат национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".
Однако в договоре есть принцип предотвращения вреда, под которым понимается физический ущерб, помехи в работе и урон для экологии. Этот пункт можно использовать для создания закрытых зон вокруг объектов на Луне, включая ядерные, объясняет старший преподаватель кафедры "Космические системы и ракетостроение" Московского авиационного института Иван Рудой.
"США могут сказать: "Дистанция ближе десяти километров к реактору опасна из-за радиации, поэтому мы сделали зону закрытой", — предполагает ученый. — Обосновать закрытие можно и тем, что по договору США несут ответственность за ядерный реактор, в том числе избегают экологического загрязнения".
© AP Photo / NASAАстронавты космической программы "Артемида" на Луне в представлении художника
Астронавты космической программы Артемида на Луне в представлении художника - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / NASA
Астронавты космической программы "Артемида" на Луне в представлении художника
В свою очередь, юрист-международник, член российской делегации в ЮНЕСКО Вадим Петров замечает, что, согласно документу 1967-го, "любые ограничения доступа к зоне реактора могут быть мотивированы лишь временными мерами". Вопрос в том, что длительность такого "временного" периода документами не ограничена.
"Российские и китайские представители неоднократно выражали озабоченность, что под флагом "безопасности" возможно установление де-факто контролируемых зон на Луне", — говорит Петров.

Не территории, а ресурсы

Есть и еще один пробел в международном праве: хотя контроль над территориями запрещен, добывать ресурсы ничто не мешает.
"Одним из обходных путей стал вопрос: а можно ли присвоить не территорию, а ресурсы? Ведь Договор о космосе прямо их не упоминает. В XX веке этот вопрос был во многом теоретическим, но в XXI веке приобрел практическое значение", — продолжает Петров.
В 2015-м США приняли закон, разрешающий американским компаниям добывать ресурсы астероидов и Луны, а также закрепляющий за ними право собственности на добытое. При этом оговорено, что Штаты не претендуют на суверенитет над месторождением. А в 2020-м Трамп подписал указ, согласно которому Америка "не считает космос всеобщим достоянием".
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп после подписания директивы по политике, направленной на возвращение американских астронавтов на Луну
Президент США Дональд Трамп после подписания директивы по политике, направленной на возвращение американских астронавтов на Луну - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп после подписания директивы по политике, направленной на возвращение американских астронавтов на Луну
"Логика такая: владеть территорией нельзя, но владеть извлеченным имуществом — можно. Как рыболовы в открытом море — не владеют морем, но улов — их", — объясняет юрист.
Россия, Китай и многие развивающиеся страны считают, что без международного соглашения такие односторонние действия неоправданны. В 2021 году по предложению в том числе Москвы и Пекина при Комитете ООН по мирному использованию космоса была создана рабочая группа для разработки принципов регулирования добычи космических ресурсов. Цель — выработать новое международное соглашение. Однако США заявляют, что не видят в нем необходимости.

Сетка-рабица на Луне

Рудой отмечает, что создание закрытых зон другие акторы могут воспринять как помеху своей деятельности. По мнению ученого, избежать конфликтов помогло бы научное обоснование размера таких территорий комиссией с независимыми экспертами из разных стран.
"Примером может быть Антарктида, где страны строят каждая себе базу, не лезут к другим, объявляют территорию вокруг своей базы экологическим заповедником для научных исследований. Возможно, такой сценарий будет и на Луне. Другой пример — нефтедобывающие морские платформы имеют собственные закрытые зоны радиусом 500 метров, несмотря на нейтральные воды", — говорит он.
Нельзя забывать и о технологической стороне вопроса — обеспечить зону безопасности физически не так просто, считает Рудой.
"На поверхности Луны нет воздуха, ночью температура — минус 180 градусов по Цельсию, днем — плюс 130, чистая солнечная радиация, галактическое излучение, микрометеориты всегда и везде. Это тяжелая среда для конфликтов, — констатирует он. — Километр легкого забора из металлической сетки имеет массу примерно 200 килограммов. Стоимость доставки килограмма на Луну сегодня — от 500 тысяч долларов. Вот и посчитайте, сколько нужно ракет и денег, чтобы физически закрыть зону радиусом десять километров".
Художественное изображение момента посадки ровера Perseverance на поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Провал космических масштабов. Китай нанес первое поражение Трампу
16 января, 08:00
Вот почему, по мнению Рудого, странам необходимо еще на Земле выработать четкие, не допускающие двойного толкования законы. А чтобы их соблюдали, нужен "справедливый лунный суд", считает эксперт.
В период же правовой неопределенности победитель лунной гонки будет определяться де-факто — по наличию у него критической инфраструктуры на спутнике Земли. Администрация Трампа, похоже, всерьез собирается победить: финансирование перераспределяется от фундаментальной науки в пользу космонавтики. История с ядерным реактором — часть этих усилий.
Проблема в том, что американская аэрокосмическая отрасль давным-давно в кризисе — в отличие от китайской, которая добивается одного успеха за другим. По мнению ряда экспертов, конкурировать с Китаем могла бы лишь SpaceX Илона Маска, но того не интересует Луна — он хочет сразу на Марс. К тому же миллиардер открыто конфликтует с Трампом и вряд ли согласится помогать президенту.
 
В миреЛунаИлон МаскНАСАМосковский авиационный институтКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала