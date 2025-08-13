https://ria.ru/20250813/pro-2034944610.html

СМИ раскрыли устройство новой американской системы ПРО

в мире

сша

аляска

дональд трамп

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Американская система противоракетной обороны "Золотой купол" будет состоять из четырех уровней защиты воздушного пространства, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственную презентацию, разосланную трем тысячам оборонным подрядчикам. "Система ПРО "Золотой купол" будет включать четыре уровня – один на основе спутников и три наземных – с задействованием 11 ракетных батарей ближнего радиуса действия, расположенных по всей территории континентальных США, на Аляске и на Гавайях", - пишет агентство. Отмечается, что стоимость системы оценивается в 175 миллиардов долларов, однако до сих пор нет ясности насчет реальной цифры необходимых расходов. Это, в частности, следует из самой презентации. Агентство пишет, что это связано с тем, что до сих пор непонятно число элементов системы, которые будут нужны для создания купола. В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что комплекс ПРО будет включать наземные, морские и космические системы, а его ввод в эксплуатацию ожидается до конца второго президентского срока Трампа.

