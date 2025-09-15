https://ria.ru/20250915/kitaj-2041929701.html

Вступил в силу безвизовый режим въезда в КНР для россиян

Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу в понедельник. РИА Новости, 15.09.2025

ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу в понедельник.Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.Кто имеет право въехать в КНР без визы Согласно справке, размещенной в официальном Telegram-канале посольства России в Пекине, безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Он распространяется на россиян, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. Ранее для соответствующих поездок требовалось оформление следующих категорий виз: L — туризм, M — деловая виза, F — обмены в сфере науки, образования, спорта, культуры и здравоохранения, Q2 — посещение родственников-граждан КНР и иностранцев, имеющих вид на жительство КНР, G — транзит. При этом безвизовый режим не распространяется на граждан, едущих в Китай с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на водителей, экспедиторов и переводчиков. Кроме того, как уточнили в дипмиссии, родственникам россиян, работающих и обучающихся в Китае, а также сотрудников российских загранучреждений, планирующим приезд в страну с целью посещения близких, также по-прежнему необходимо будет оформить визу категории S2. Требования по въезду в Китай для несовершеннолетних граждан те же, что и для взрослых.Как долго можно находиться в Китае Находиться на территории Китая с момента въезда в страну можно 30 дней. Как сообщили РИА Новости в посольстве России, общий срок отсчитывается с 00.00 часов следующих за днем въезда суток (например, если гражданин въезжает в Китай 17-го числа днем, то отсчет 30 дней начинается с 00.00 18-го числа).В течение 24 часов с момента въезда на территорию Китая граждане России, если они проживают вне отелей, обязаны оформить в полиции регистрацию по месту пребывания. Если нужно будет остаться в стране более чем на 30 дней по причине чрезвычайной ситуации или форс-мажорных обстоятельств, можно обратиться в местные органы общественной безопасности для получения соответствующего разрешения. Ограничения по количеству въездов или суммарному сроку пребывания в течение календарного года на настоящий момент отсутствуют. Куда можно будет поехать в Китае В течение разрешенного периода пребывания разрешается перемещение по всей территории Китая, за исключением зон, имеющих ограничения на въезд для иностранцев, в частности, Тибетского автономного района.Безвизовый режим для россиян распространяется на все пункты пропуска, открытые для иностранных граждан в Китае. Требования к документам Срок действия заграничного паспорта на момент предполагаемой даты выезда из Китая должен составлять не менее шести месяцев (то есть шесть месяцев плюс планируемое время пребывания в Китае по безвизовому режиму). При наличии обстоятельств гуманитарного характера въезд в страну может быть разрешен с документом, имеющим меньший период действия.Как заявили РИА Новости в государственном управлении по делам миграции КНР, на настоящий момент нет ограничений по изначальному сроку действия заграничного паспорта. Таким образом, въехать в Китай можно будет и по пятилетнему загранпаспорту, и по десятилетнему биометрическому.Безвизовый режим действует при использовании общегражданского заграничного паспорта. Въезд с использованием других паспортов и документов, таких как дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт члена экипажа, не подпадает под действие новых правил. Наличие медицинского полиса для безвизового въезда не требуется. Однако, учитывая высокую стоимость медицинских услуг в Китае, посольство России призывает российских граждан обязательно оформить страховку. Решение о предоставлении права на безвизовый въезд принимается сотрудником миграционной службы КНР непосредственно в пункте пропуска. При этом пограничники вправе отказать во въезде россиянам, у которых цель визита не соответствует требованиям безвизового режима, или которым запрещен въезд в Китай.Посольство России в Китае рекомендует гражданам подготовить и взять с собой дополнительные материалы, подтверждающие цель поездки, такие как бронь отеля, авиабилеты, приглашение принимающей стороны, документы о родстве, а также прочую аргументацию, вплоть до переписки в социальных сетях.По всем вопросам, связанным с безвизовым режимом, можно обращаться напрямую к государственному управлению по делам миграции КНР по телефону круглосуточной горячей линии: +86 12367 из России и 12367 из Китая. На горячей линии осуществляется поддержка и на русском языке. Корреспондент РИА Новости протестировал сервис горячей линии: китайский сотрудник со знанием русского языка оперативно ответил на звонок и предоставил необходимую информацию. Рост турпотокаРанее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что число турпоездок россиян в Китай по итогам 2025 года на фоне введения безвизового режима превысит два миллиона.Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщал РИА Новости, что компания будет мониторить спрос на билеты в Китай и при этого показателя увеличит частоту имеющихся рейсов.Группа "Аэрофлот" сейчас выполняет рейсы в шесть городов Китая: в город Санья — из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска; в Харбин — из Владивостока и Красноярска; в Шанхай — из Москвы и Владивостока; в Пекин — из Москвы и Красноярска; в Гуанчжоу и Гонконг — из Москвы. После введения безвизового режима для россиян в Китае "Аэрофлот" ожидает роста пассажиропотока между странами.Министр транспорта Андрей Никитин заявил журналистам, что его ведомства при планировании по транспорту ориентируется на прогноз роста туристического пассажиропотока в Китай на 30-40% после введения безвиза. Третьего сентября в "Яндекс Путешествиях" сообщили, что количество купленных авиабилетов в Китай с датой вылета 15 сентября и позднее выросло вдвое после объявления о безвизовом режиме въезда.Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь приветствовал увеличение количества поездок и числа приезжающих в Китай россиян."Китай придает большое значение вопросу упрощения передвижения людей между двумя странами и поддерживает укрепление связей между народами двух стран", — отметил дипломат. Ответные меры России Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая.Как сообщал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, поручение главы государства по безвизовому режиму для граждан Китая надо исполнять, все ведомства приступили к работе. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян надо сначала проработать в межведомственном формате, сроков еще нет.

