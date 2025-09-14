В Ленинградской области сошел с рельсов грузовой состав

https://ria.ru/20250914/teplovoz-2041773674.html

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с порожними цистернами, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. Инцидент произошел на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе."С рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. Жертв нет. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение десяти пригородных электричек", — написал глава региона.К месту происшествия направили два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга.По словам Дрозденко, следователи проверят версию диверсии.

