В Ленинградской области сошел с рельсов грузовой состав
В Ленинградской области сошел с рельсов грузовой состав - РИА Новости, 14.09.2025
В Ленинградской области сошел с рельсов грузовой состав
В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с порожними цистернами, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T07:02:00+03:00
2025-09-14T07:02:00+03:00
2025-09-14T16:37:00+03:00
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с порожними цистернами, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. Инцидент произошел на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе."С рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. Жертв нет. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение десяти пригородных электричек", — написал глава региона.К месту происшествия направили два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга.По словам Дрозденко, следователи проверят версию диверсии.
В Ленинградской области сошел с рельсов грузовой состав
В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с 15 порожними цистернами