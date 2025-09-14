Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области сошел с рельсов грузовой состав - РИА Новости, 14.09.2025
07:02 14.09.2025 (обновлено: 16:37 14.09.2025)
В Ленинградской области сошел с рельсов грузовой состав
В Ленинградской области сошел с рельсов грузовой состав - РИА Новости, 14.09.2025
В Ленинградской области сошел с рельсов грузовой состав
В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с порожними цистернами, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T07:02:00+03:00
2025-09-14T16:37:00+03:00
происшествия
ленинградская область
лужский район
санкт-петербург
александр дрозденко
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с порожними цистернами, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. Инцидент произошел на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе."С рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. Жертв нет. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение десяти пригородных электричек", — написал глава региона.К месту происшествия направили два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга.По словам Дрозденко, следователи проверят версию диверсии.
ленинградская область
лужский район
санкт-петербург
происшествия, ленинградская область, лужский район, санкт-петербург, александр дрозденко
Происшествия, Ленинградская область, Лужский район, Санкт-Петербург, Александр Дрозденко
В Ленинградской области сошел с рельсов грузовой состав

В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с 15 порожними цистернами

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с порожними цистернами, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
Инцидент произошел на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе.
"С рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. Жертв нет. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение десяти пригородных электричек", — написал глава региона.
К месту происшествия направили два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга.
По словам Дрозденко, следователи проверят версию диверсии.
ПроисшествияЛенинградская областьЛужский районСанкт-ПетербургАлександр Дрозденко
 
 
