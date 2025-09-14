Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области из-за схода вагонов отменили семь электричек
08:59 14.09.2025 (обновлено: 09:10 14.09.2025)
В Ленинградской области из-за схода вагонов отменили семь электричек
Порядка семи пригородных поездов временно отменены из-за схода вагонов на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная... РИА Новости, 14.09.2025
ленинградская область
происшествия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Порядка семи пригородных поездов временно отменены из-за схода вагонов на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).В воскресенье губернатор Александр Дрозденко объявил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях."В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области временно отменены 7 пригородных поездов, а также 12 пригородных поездов следуют только до железнодорожной станции Сиверская", - говорится в Telegram-канале компании.Также изменен маршрут поездов "Ласточка" № 810 Псков - Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург - Печоры, в связи с чем их задержка в пути составляет два часа.Кроме того, для перевозки пассажиров организован проезд автобусов по маршруту Сиверская - Луга.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Порядка семи пригородных поездов временно отменены из-за схода вагонов на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
В воскресенье губернатор Александр Дрозденко объявил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях.
"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области временно отменены 7 пригородных поездов, а также 12 пригородных поездов следуют только до железнодорожной станции Сиверская", - говорится в Telegram-канале компании.
Также изменен маршрут поездов "Ласточка" № 810 Псков - Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург - Печоры, в связи с чем их задержка в пути составляет два часа.
Кроме того, для перевозки пассажиров организован проезд автобусов по маршруту Сиверская - Луга.
Курские медики направились в Орловскую область после взрыва на ж/д путях
13 сентября, 21:05
