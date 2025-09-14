https://ria.ru/20250914/chp-2041878569.html

В Ленинградской области восстановили движение поездов после ЧП с тепловозом

В Ленинградской области восстановили движение поездов после ЧП с тепловозом - РИА Новости, 14.09.2025

В Ленинградской области восстановили движение поездов после ЧП с тепловозом

Движение поездов на станции Семрино в Ленинградской области восстановлено, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД). РИА Новости, 14.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Движение поездов на станции Семрино в Ленинградской области восстановлено, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД). "Движение поездов на станции Семрино восстановлено. Пригородное сообщение осуществляется с минимальными отклонениями от графика", – говорится в сообщении. Отмечается, что изменится время отправления поезда №83 Санкт-Петербург – Гомель. Поезд отправится с Витебского вокзала Санкт-Петербурга 14 сентября в 17.45 (вместо отправления 14 сентября в 16.10). Ранее сообщалось, что движение поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом утром 14 сентября. Поезда следуют с ограничением скорости. На участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы. Для обеспечения перевозки пассажиров администрацией Ленинградской области выделены автобусы большого класса, которые курсируют по следующим направлениям: Луга – Сиверская, Мшинская – Сиверская, Дивенская – Сиверская, Низовская – Сиверская, Строганово – Сиверская. На железнодорожных станциях организована работа специальных диспетчеров и волонтёров для направления пассажиров на посадку в автобусы. В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб.

