В Ленинградской области восстановили движение поездов после ЧП с тепловозом
17:52 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/chp-2041878569.html
В Ленинградской области восстановили движение поездов после ЧП с тепловозом
2025-09-14T17:52:00+03:00
2025-09-14T17:52:00+03:00
ленинградская область
санкт-петербург
гомель
александр дрозденко
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041830017_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e1453c114504ddf730d493de2d6c3f6e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Движение поездов на станции Семрино в Ленинградской области восстановлено, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД). "Движение поездов на станции Семрино восстановлено. Пригородное сообщение осуществляется с минимальными отклонениями от графика", – говорится в сообщении. Отмечается, что изменится время отправления поезда №83 Санкт-Петербург – Гомель. Поезд отправится с Витебского вокзала Санкт-Петербурга 14 сентября в 17.45 (вместо отправления 14 сентября в 16.10). Ранее сообщалось, что движение поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом утром 14 сентября. Поезда следуют с ограничением скорости. На участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы. Для обеспечения перевозки пассажиров администрацией Ленинградской области выделены автобусы большого класса, которые курсируют по следующим направлениям: Луга – Сиверская, Мшинская – Сиверская, Дивенская – Сиверская, Низовская – Сиверская, Строганово – Сиверская. На железнодорожных станциях организована работа специальных диспетчеров и волонтёров для направления пассажиров на посадку в автобусы. В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб.
ленинградская область
санкт-петербург
гомель
© Фото : соцсетиТепловоз, сошедший с рельсов возле станции Семрино в Ленинградской области
Тепловоз, сошедший с рельсов возле станции Семрино в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Движение поездов на станции Семрино в Ленинградской области восстановлено, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД).
"Движение поездов на станции Семрино восстановлено. Пригородное сообщение осуществляется с минимальными отклонениями от графика", – говорится в сообщении.
Семье погибшего в Ленинградской области машиниста тепловоза окажут помощь
Вчера, 12:47
Отмечается, что изменится время отправления поезда №83 Санкт-ПетербургГомель. Поезд отправится с Витебского вокзала Санкт-Петербурга 14 сентября в 17.45 (вместо отправления 14 сентября в 16.10).
Ранее сообщалось, что движение поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом утром 14 сентября. Поезда следуют с ограничением скорости. На участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы. Для обеспечения перевозки пассажиров администрацией Ленинградской области выделены автобусы большого класса, которые курсируют по следующим направлениям: Луга – Сиверская, Мшинская – Сиверская, Дивенская – Сиверская, Низовская – Сиверская, Строганово – Сиверская. На железнодорожных станциях организована работа специальных диспетчеров и волонтёров для направления пассажиров на посадку в автобусы.
В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб.
В Ленинградской области три поезда изменили маршрут из-за ЧП с тепловозом
Вчера, 10:37
 
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Гомель, Александр Дрозденко, Происшествия
 
 
