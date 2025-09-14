https://ria.ru/20250914/chp-2041860577.html

Движение на ж/д участке Петербург – Вырица восстановили

Движение на ж/д участке Петербург – Вырица восстановили - РИА Новости, 14.09.2025

Движение на ж/д участке Петербург – Вырица восстановили

Движение поездов на железнодорожном участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом в Ленинградской области, на участке... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T16:30:00+03:00

2025-09-14T16:30:00+03:00

2025-09-14T16:37:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

луга

александр дрозденко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041831059_0:116:1156:766_1920x0_80_0_0_c1b7a32005058c70141b7c3436309e11.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Движение поездов на железнодорожном участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом в Ленинградской области, на участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД)."Движение поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом утром 14 сентября. Поезда следуют с ограничением скорости. На участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.Как уточнили в ОЖД, для обеспечения перевозки пассажиров администрацией Ленинградской области выделены автобусы большого класса, которые курсируют по следующим направлениям: Луга – Сиверская, Мшинская – Сиверская, Дивенская – Сиверская, Низовская – Сиверская, Строганово – Сиверская. На железнодорожных станциях организована работа специальных диспетчеров и волонтеров для направления пассажиров на посадку в автобусы.В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб.

https://ria.ru/20250913/chp-2041726427.html

санкт-петербург

ленинградская область

луга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, луга, александр дрозденко