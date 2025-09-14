Движение на ж/д участке Петербург – Вырица восстановили
Движение на ж/д участке Петербург – Вырица восстановили после ЧП с локомотивом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Движение поездов на железнодорожном участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом в Ленинградской области, на участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД).
"Движение поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом утром 14 сентября. Поезда следуют с ограничением скорости. На участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ОЖД, для обеспечения перевозки пассажиров администрацией Ленинградской области выделены автобусы большого класса, которые курсируют по следующим направлениям: Луга – Сиверская, Мшинская – Сиверская, Дивенская – Сиверская, Низовская – Сиверская, Строганово – Сиверская. На железнодорожных станциях организована работа специальных диспетчеров и волонтеров для направления пассажиров на посадку в автобусы.
В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб.
