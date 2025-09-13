https://ria.ru/20250913/shos-2041684650.html

ШОС осудила удары Израиля по Катару

ШОС осудила удары Израиля по Катару - РИА Новости, 13.09.2025

ШОС осудила удары Израиля по Катару

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выражает глубокую озабоченность в связи с авиаударами Израиля по столице Катара и осуждает нарушение суверенитета... РИА Новости, 13.09.2025

ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выражает глубокую озабоченность в связи с авиаударами Израиля по столице Катара и осуждает нарушение суверенитета Катара, говорится в заявлении организации. "Шанхайская организация сотрудничества выражает глубокую озабоченность в связи с авиаударами Израиля по жилому району столицы Катара Дохи 9 сентября 2025 года и осуждает нарушение суверенитета государства Катар", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте организации в субботу. В ШОС подчеркнули, что такие действия являются неприемлемыми, грубо нарушают Устав ООН, а также основополагающие нормы и принципы международного права. "Шанхайская организация сотрудничества последовательно выступает против применения силы и угрозы ее применения в международных отношениях, а также поддерживает деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами", - отмечается в заявлении. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в катарской столице Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором говорится, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

