ШОС осудила удары Израиля по Катару

ШОС осудила удары Израиля по столице Катара Дохе
Архивное фото
ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выражает глубокую озабоченность в связи с авиаударами Израиля по столице Катара и осуждает нарушение суверенитета Катара, говорится в заявлении организации.
"Шанхайская организация сотрудничества последовательно выступает против применения силы и угрозы ее применения в международных отношениях, а также поддерживает деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами", - отмечается в заявлении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в катарской столице Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором говорится, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара.
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.