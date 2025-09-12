Зампостпреда России при ОБСЕ высказался о санкционной агрессии Запада
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Мир понимает, что объектом санкционной агрессии может стать абсолютно любая страна, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарёв.
"В мире растет осознание того, что объектом санкционной агрессии может стать абсолютно любая страна. Поэтому совершенно логично, что многие государства Глобального Юга и Востока хотят обезопасить свои внешнеторговые интересы и последовательно снижают зависимость от исторически сложившихся связей с Западом", - заявил он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Как отметил дипломат, состоявшиеся неделю назад в Китае масштабные международные мероприятия по линии Шанхайской организации сотрудничества подтвердили, что мировое большинство заинтересовано в реализации ключевых задач общей судьбы человечества через диалог и сотрудничество, отвергая навязываемые Западом требования обслуживать исключительно интересы "золотого миллиарда".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.