Российские туристы рассказали о том, что происходит в Непале

Российские туристы рассказали о том, что происходит в Непале - РИА Новости, 09.09.2025

Российские туристы рассказали о том, что происходит в Непале

Российские туристы в соцсетях делятся впечатлениями о ситуации в Непале. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T20:30:00+03:00

2025-09-09T20:30:00+03:00

2025-09-09T21:11:00+03:00

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Российские туристы в соцсетях делятся впечатлениями о ситуации в Непале.Большинство из них не находятся в гуще событий — на центральных улицах, хотя активно общаются с очевидцами на форумах. Кроме того, в Катманду, где происходят протесты, туристы обычно не задерживаются. В Непал они приезжают, чтобы отправиться в горы.Россияне в Непале"Весь день провела дома, но время от времени в отдалении слышу крики. За ситуацией слежу онлайн. Знакомые сказали, что гуляли сегодня в Катманду, чувствовали себя вполне безопасно. Некоторые непальцы даже извинялись за то, что "испортили вам отдых", — рассказывает RIA.RU путешественница Илва."Я сейчас живу в деревеньке на окраине. Видела дым от покрышек на главной дороге. Хозяева дома смотрят новости и никуда не выходят, — добавляет россиянка Елена Шкарубо. — Для иностранцев утром было объявление о трех шаттлах из аэропорта до центральных гостиниц. Но позже сообщили, что воздушная гавань прекратила работу. Протестующие стоят на улицах".Турпоток из России в НепалСейчас в Непале могут находиться до 400 российских туристов, из них не более 50 организованных, сообщает АТОР.Небольшой турпоток эксперты объясняют низким сезоном. Обычно в Непал путешественники едут в период с ноября по май.Впрочем, это и зимой нишевое и экзотическое направление.Так, в ITM Group рассказали RIA.RU, что в год они отправляют в Непал не более 30 туристов: "Это древнее место считается родиной Будды. Но наших туристов больше интересует природа, Эверест".Неделю назад из Непала вернулись одни туристы, скоро отправляются другие, добавили в компании. "Они в курсе ситуации, но не отказываются от поездки. Если их мнение изменится, мы готовы перенести тур на другое время", — добавили в фирме."Наша принимающая компания в Непале сообщает, что в настоящее время власти ввели комендантский час в Катманду, Лалитпуре и Бхактапуре, чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки. В это время разрешена работа только экстренных служб", — поясняют в ITM Group. Всем рекомендовано оставаться в домах и отелях до получения позитивных новостей.В Space Travel отметили, что Непал для отдыха чаще выбирают альпинисты, любители природы, восточной и буддийской культуры. Страна, по их мнению, была относительно политически стабильной, а нынешняя ситуация — неожиданная.Непал — направление дорогое. Тур на двоих может стоить около полумиллиона рублей с авиаперелетом, подсчитали в АТОР.В РСТ рассказали, что следят за происходящим. Туристам рекомендуют оставаться в безопасных местах, избегать районов проведения протестных акций, следить за новостями и соблюдать все указания местных властей.Протесты в НепалеВ конце прошлой недели в Непале ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z". В результате столкновений с полицией более 20 протестующих погибли, около 300 получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер страны подал в отставку. Членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Мария Селиванова

