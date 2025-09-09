Что известно о протестах в Непале
Протесты в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протесты в Катманду
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Правительство Непала в начале сентября заблокировало некоторые мессенджеры и соцсети, которые не зарегистрировались в местном Министерстве связи. Это привело к массовым протестам в столице и крупных городах. Что известно о ситуации в стране — в материале РИА Новости.
Предпосылки и причины
Власти Непала 4 сентября 2025 года ввели запрет на работу крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под блокировку среди прочих попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.
Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу.
Хронология событий
Восьмого сентября в столице Непала Катманду начались массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь. В СМИ их назвали "Революция поколения Z". Акции распространились на крупные города.
Эскалация: жертвы и раненые
Как сообщает газета Himalayan Times, число пострадавших в Катманду превысило 500 человек. Известно о 22 погибших. В том числе скончалась жена бывшего премьер-министра Непала Джала Натха Кханала, пострадавшая после поджога его резиденции, пишет портал Khabarhub. Также погибли трое полицейских.
Полиция применяет водометы против протестующих во время столкновений у здания парламента в Катманду, Непал
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Полиция применяет водометы против протестующих во время столкновений у здания парламента в Катманду, Непал
- Протестующие подожгли официальную резиденцию президента Рама Чандры Пауделя, центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", здание парламента и Верховного суда, ворвались в комплекс зданий правительства — дворец Сингха Дурбар, проникли в отель Hilton в Катманду.
- Атакован офис генпрокурора и здание окружного суда Катманду, оттуда вынесли материалы дел и подожгли.
- Министр финансов Бишну Прасад Паудель был избит участниками протестов.
- Протестующие устроили пожар в офисе авиакомпании Simrik Airlines из-за обвинений в том, что ее вертолеты якобы использовались для эвакуации чиновников.
- В Катманду закрыт международный аэропорт Трибхуван, там развернуты армейские подразделения.
- Участники беспорядков подожгли аэропорт Бхайрахавы.
- По меньшей мере 1,5 тысячи заключенных сбежали из тюрьмы в городе Лалитпур, более 570 заключенных покинули тюрьму Джалешвар.
- Протестующие подожгли более десятка частных и государственных зданий в районе Рупандехи, в том числе два суда. Уничтожены документы и дела в суде города Бутвал и окружном суде в городе Сиддхартханагар.
Участники антиправительственных беспорядков в Непале заявили, что страна перешла под их руководство, призвали сформировать новое правительство и провести выборы, сообщает India Today.
- Протестующие потребовали назначить мэра Катманду Балендру Шаха временным премьер-министром страны.
Реакция властей
Правительство 9 сентября решило снять запрет на работу соцсетей.
Отставки и расследование
По данным Reuters, президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и начал процедуру выбора нового кандидата на пост.
Появлялись сообщения и об отставке самого президента, но в его канцелярии это опровергли.
Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака.
Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти, информирует местный портал Khabarhub.
До своей отставки премьер-министр распорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, как избежать новых протестов.
Президент Рам Чандра Паудел встретится вечером 9 сентября с представителями всех политических партий страны и делегацией молодежного движения Generation Z, инициировавшего протесты.
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду
© Фото : соцсети
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду
Комендантский час
Как сообщила РИА Новости россиянка, находящаяся в городе Покхара, на фоне протестов в Катманду объявлен комендантский час. По ее данным, ситуация в туристическая зоне остается спокойной, несмотря на массовые протестные акции в стране.
Международная реакция
Посольство КНР в Непале призвало своих граждан усилить меры безопасности, не выходить на улицу на фоне беспорядков.
Индия призвала власти Непала и протестующих к сдержанности. Индийский МИД рекомендовал гражданам страны отложить поездки в Непал из-за беспорядков.
Ситуация с российскими гражданами в Непале
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Непале сейчас могут находиться не более 350-400 российских туристов, из них в организованных турах — не более 50 человек.
Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией в Непале, порекомендовал россиянам, находящимся в стране, оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.
В свою очередь представитель посольства России в Непале сообщил РИА Новости, что дипмиссия остается в тесном контакте с местными властями. В посольстве также сообщили, что им не известно о пострадавших в ходе протестов россиянах.
Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин сообщил РИА Новости, что группа российских альпинистов не стала отменять запланированную поездку из-за беспорядков и волнений в Непале.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.