https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html

Что известно о протестах в Непале

Протесты в Непале 2025: причины, хронология, последствия, жертвы, реакция властей

Что известно о протестах в Непале

Правительство Непала в начале сентября заблокировало некоторые мессенджеры и соцсети, которые не зарегистрировались в местном Министерстве связи. Это привело к... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T14:16:00+03:00

2025-09-09T14:16:00+03:00

2025-09-09T23:07:00+03:00

в мире

непал

катманду

россия

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040462481_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cf17f86f5e1e0f9639a6d6e0e3dc831.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Правительство Непала в начале сентября заблокировало некоторые мессенджеры и соцсети, которые не зарегистрировались в местном Министерстве связи. Это привело к массовым протестам в столице и крупных городах. Что известно о ситуации в стране — в материале РИА Новости.Предпосылки и причиныВласти Непала 4 сентября 2025 года ввели запрет на работу крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под блокировку среди прочих попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу.Хронология событийВосьмого сентября в столице Непала Катманду начались массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь. В СМИ их назвали "Революция поколения Z". Акции распространились на крупные города.Эскалация: жертвы и раненыеКак сообщает газета Himalayan Times, число пострадавших в Катманду превысило 500 человек. Известно о 22 погибших. В том числе скончалась жена бывшего премьер-министра Непала Джала Натха Кханала, пострадавшая после поджога его резиденции, пишет портал Khabarhub. Также погибли трое полицейских.Участники антиправительственных беспорядков в Непале заявили, что страна перешла под их руководство, призвали сформировать новое правительство и провести выборы, сообщает India Today.Реакция властейПравительство 9 сентября решило снять запрет на работу соцсетей.Отставки и расследованиеПо данным Reuters, президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и начал процедуру выбора нового кандидата на пост.Появлялись сообщения и об отставке самого президента, но в его канцелярии это опровергли.Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака.Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти, информирует местный портал Khabarhub.До своей отставки премьер-министр распорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, как избежать новых протестов.Президент Рам Чандра Паудел встретится вечером 9 сентября с представителями всех политических партий страны и делегацией молодежного движения Generation Z, инициировавшего протесты.Комендантский часКак сообщила РИА Новости россиянка, находящаяся в городе Покхара, на фоне протестов в Катманду объявлен комендантский час. По ее данным, ситуация в туристическая зоне остается спокойной, несмотря на массовые протестные акции в стране.Международная реакцияПосольство КНР в Непале призвало своих граждан усилить меры безопасности, не выходить на улицу на фоне беспорядков.Индия призвала власти Непала и протестующих к сдержанности. Индийский МИД рекомендовал гражданам страны отложить поездки в Непал из-за беспорядков. Ситуация с российскими гражданами в НепалеВ Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Непале сейчас могут находиться не более 350-400 российских туристов, из них в организованных турах — не более 50 человек.Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией в Непале, порекомендовал россиянам, находящимся в стране, оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.В свою очередь представитель посольства России в Непале сообщил РИА Новости, что дипмиссия остается в тесном контакте с местными властями. В посольстве также сообщили, что им не известно о пострадавших в ходе протестов россиянах.Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин сообщил РИА Новости, что группа российских альпинистов не стала отменять запланированную поездку из-за беспорядков и волнений в Непале.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

непал

катманду

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты в Непале Протесты в Непале. 2025-09-09T14:16 true PT1M24S

Эвакуация министров в Непале На фото и видео – как раз эти антиправительственные протесты, начавшиеся из-за запрета ряда соцсетей в стране. 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-09T14:16 true PT1M47S

Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале. 2025-09-09T14:16 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, непал, катманду, россия, беспорядки в непале