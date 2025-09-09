Рейтинг@Mail.ru
Протесты в Непале 2025: причины, хронология, последствия, жертвы, реакция властей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 09.09.2025 (обновлено: 23:07 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html
Что известно о протестах в Непале
Протесты в Непале 2025: причины, хронология, последствия, жертвы, реакция властей
Что известно о протестах в Непале
Правительство Непала в начале сентября заблокировало некоторые мессенджеры и соцсети, которые не зарегистрировались в местном Министерстве связи. Это привело к... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T14:16:00+03:00
2025-09-09T23:07:00+03:00
в мире
непал
катманду
россия
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040462481_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cf17f86f5e1e0f9639a6d6e0e3dc831.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Правительство Непала в начале сентября заблокировало некоторые мессенджеры и соцсети, которые не зарегистрировались в местном Министерстве связи. Это привело к массовым протестам в столице и крупных городах. Что известно о ситуации в стране — в материале РИА Новости.Предпосылки и причиныВласти Непала 4 сентября 2025 года ввели запрет на работу крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под блокировку среди прочих попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу.Хронология событийВосьмого сентября в столице Непала Катманду начались массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь. В СМИ их назвали "Революция поколения Z". Акции распространились на крупные города.Эскалация: жертвы и раненыеКак сообщает газета Himalayan Times, число пострадавших в Катманду превысило 500 человек. Известно о 22 погибших. В том числе скончалась жена бывшего премьер-министра Непала Джала Натха Кханала, пострадавшая после поджога его резиденции, пишет портал Khabarhub. Также погибли трое полицейских.Участники антиправительственных беспорядков в Непале заявили, что страна перешла под их руководство, призвали сформировать новое правительство и провести выборы, сообщает India Today.Реакция властейПравительство 9 сентября решило снять запрет на работу соцсетей.Отставки и расследованиеПо данным Reuters, президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и начал процедуру выбора нового кандидата на пост.Появлялись сообщения и об отставке самого президента, но в его канцелярии это опровергли.Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака.Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти, информирует местный портал Khabarhub.До своей отставки премьер-министр распорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, как избежать новых протестов.Президент Рам Чандра Паудел встретится вечером 9 сентября с представителями всех политических партий страны и делегацией молодежного движения Generation Z, инициировавшего протесты.Комендантский часКак сообщила РИА Новости россиянка, находящаяся в городе Покхара, на фоне протестов в Катманду объявлен комендантский час. По ее данным, ситуация в туристическая зоне остается спокойной, несмотря на массовые протестные акции в стране.Международная реакцияПосольство КНР в Непале призвало своих граждан усилить меры безопасности, не выходить на улицу на фоне беспорядков.Индия призвала власти Непала и протестующих к сдержанности. Индийский МИД рекомендовал гражданам страны отложить поездки в Непал из-за беспорядков. Ситуация с российскими гражданами в НепалеВ Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Непале сейчас могут находиться не более 350-400 российских туристов, из них в организованных турах — не более 50 человек.Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией в Непале, порекомендовал россиянам, находящимся в стране, оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.В свою очередь представитель посольства России в Непале сообщил РИА Новости, что дипмиссия остается в тесном контакте с местными властями. В посольстве также сообщили, что им не известно о пострадавших в ходе протестов россиянах.Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин сообщил РИА Новости, что группа российских альпинистов не стала отменять запланированную поездку из-за беспорядков и волнений в Непале.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
непал
катманду
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протесты в Непале
Протесты в Непале.
2025-09-09T14:16
true
PT1M24S
Эвакуация министров в Непале
На фото и видео – как раз эти антиправительственные протесты, начавшиеся из-за запрета ряда соцсетей в стране. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-09T14:16
true
PT1M47S
Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале
Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале.
2025-09-09T14:16
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040462481_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42df1ea059282decc91cf84d5446fdd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, катманду, россия, беспорядки в непале
В мире, Непал, Катманду, Россия, Беспорядки в Непале

Что известно о протестах в Непале

© AP Photo / Niranjan ShresthaПротесты в Катманду
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протесты в Катманду
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Правительство Непала в начале сентября заблокировало некоторые мессенджеры и соцсети, которые не зарегистрировались в местном Министерстве связи. Это привело к массовым протестам в столице и крупных городах. Что известно о ситуации в стране — в материале РИА Новости.

Предпосылки и причины

Власти Непала 4 сентября 2025 года ввели запрет на работу крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под блокировку среди прочих попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.
Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу.

Хронология событий

Восьмого сентября в столице Непала Катманду начались массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь. В СМИ их назвали "Революция поколения Z". Акции распространились на крупные города.

Эскалация: жертвы и раненые

Как сообщает газета Himalayan Times, число пострадавших в Катманду превысило 500 человек. Известно о 22 погибших. В том числе скончалась жена бывшего премьер-министра Непала Джала Натха Кханала, пострадавшая после поджога его резиденции, пишет портал Khabarhub. Также погибли трое полицейских.
© AP Photo / Niranjan ShresthaПолиция применяет водометы против протестующих во время столкновений у здания парламента в Катманду, Непал
Полиция применяет водометы против протестующих во время столкновений у здания парламента в Катманду, Непал - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Полиция применяет водометы против протестующих во время столкновений у здания парламента в Катманду, Непал
  • Протестующие подожгли официальную резиденцию президента Рама Чандры Пауделя, центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", здание парламента и Верховного суда, ворвались в комплекс зданий правительства — дворец Сингха Дурбар, проникли в отель Hilton в Катманду.
  • Атакован офис генпрокурора и здание окружного суда Катманду, оттуда вынесли материалы дел и подожгли.
  • Министр финансов Бишну Прасад Паудель был избит участниками протестов.
  • Протестующие устроили пожар в офисе авиакомпании Simrik Airlines из-за обвинений в том, что ее вертолеты якобы использовались для эвакуации чиновников.
  • В Катманду закрыт международный аэропорт Трибхуван, там развернуты армейские подразделения.
  • Участники беспорядков подожгли аэропорт Бхайрахавы.
  • По меньшей мере 1,5 тысячи заключенных сбежали из тюрьмы в городе Лалитпур, более 570 заключенных покинули тюрьму Джалешвар.
  • Протестующие подожгли более десятка частных и государственных зданий в районе Рупандехи, в том числе два суда. Уничтожены документы и дела в суде города Бутвал и окружном суде в городе Сиддхартханагар.
Участники антиправительственных беспорядков в Непале заявили, что страна перешла под их руководство, призвали сформировать новое правительство и провести выборы, сообщает India Today.
  • Протестующие потребовали назначить мэра Катманду Балендру Шаха временным премьер-министром страны.

Реакция властей

Правительство 9 сентября решило снять запрет на работу соцсетей.

Отставки и расследование

По данным Reuters, президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и начал процедуру выбора нового кандидата на пост.
Появлялись сообщения и об отставке самого президента, но в его канцелярии это опровергли.
Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака.
Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти, информирует местный портал Khabarhub.
До своей отставки премьер-министр распорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, как избежать новых протестов.
Президент Рам Чандра Паудел встретится вечером 9 сентября с представителями всех политических партий страны и делегацией молодежного движения Generation Z, инициировавшего протесты.
© Фото : соцсетиПротестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : соцсети
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду

Комендантский час

Как сообщила РИА Новости россиянка, находящаяся в городе Покхара, на фоне протестов в Катманду объявлен комендантский час. По ее данным, ситуация в туристическая зоне остается спокойной, несмотря на массовые протестные акции в стране.

Международная реакция

Посольство КНР в Непале призвало своих граждан усилить меры безопасности, не выходить на улицу на фоне беспорядков.
Индия призвала власти Непала и протестующих к сдержанности. Индийский МИД рекомендовал гражданам страны отложить поездки в Непал из-за беспорядков.

Ситуация с российскими гражданами в Непале

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Непале сейчас могут находиться не более 350-400 российских туристов, из них в организованных турах — не более 50 человек.
Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией в Непале, порекомендовал россиянам, находящимся в стране, оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.
В свою очередь представитель посольства России в Непале сообщил РИА Новости, что дипмиссия остается в тесном контакте с местными властями. В посольстве также сообщили, что им не известно о пострадавших в ходе протестов россиянах.
Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин сообщил РИА Новости, что группа российских альпинистов не стала отменять запланированную поездку из-за беспорядков и волнений в Непале.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреНепалКатмандуРоссияБеспорядки в Непале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала