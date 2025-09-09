https://ria.ru/20250909/nepal-2040648940.html

РСТ посоветовал российским туристам избегать районов протестов в Непале

РСТ посоветовал российским туристам избегать районов протестов в Непале - РИА Новости, 09.09.2025

РСТ посоветовал российским туристам избегать районов протестов в Непале

Российский союз туриндустрии (РСТ) следит за ситуацией в Непале: рекомендует туристам РФ оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T12:52:00+03:00

2025-09-09T12:52:00+03:00

2025-09-09T14:00:00+03:00

непал

россия

катманду

российский союз туриндустрии (рст)

беспорядки в непале

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040639888_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c387ee64a5c78d12aa1b1d9f004c14ea.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) следит за ситуацией в Непале: рекомендует туристам РФ оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей, заявили РИА Новости в союзе."Российский союз туриндустрии внимательно следит за развитием ситуации в Непале… Рекомендации для туристов: оставаться в безопасных местах; избегать районов проведения протестных акций и массовых собраний; следить за новостями и соблюдать все указания местных властей", - сообщили там.В РСТ добавили, что в случае возникновения срочных вопросов и чрезвычайных ситуаций туристам следует обращаться в посольство России в Катманду.Как отметили в союзе, в Непале туристический сезон начинается в конце октября-ноябре, а сезон восхождений на восьмитысячники приходится на период с марта по май. Это направление обычно привлекает спортивных туристов, альпинистов и самостоятельных путешественников, совершающих трекинги к базовым лагерям Эвереста (ABC), Лхоцзе и других вершин."По информации туроператоров, в ноябре запланирован выезд нескольких организованных групп из России… Суммарное количество организованных российских туристов в пик сезона (ноябрь-май) может достигать 2000 человек", - сказали в РСТ.Туроператор ITM group рассказал РИА Новости, что Непал является нишевым направлением - российских туристов больше всего интересует природа. "Неделю назад у нас из Непала вернулись одни туристы, через неделю отправляются другие. При этом они в курсе ситуации, но не отказываются от поездки. В любом случае, если они изменят своё мнение, мы готовы перенести тур на любое другое время", - сказали в компании.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

https://ria.ru/20250909/katmandu-2040645962.html

непал

россия

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

непал, россия, катманду, российский союз туриндустрии (рст), беспорядки в непале, в мире