Советник Трампа считает, что БРИКС не выживет без торговли с США

Советник Трампа считает, что БРИКС не выживет без торговли с США - РИА Новости, 08.09.2025

Советник Трампа считает, что БРИКС не выживет без торговли с США

Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро в понедельник заявил, что ни один из членов БРИКС якобы не сможет выжить торговли с... РИА Новости, 08.09.2025

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро в понедельник заявил, что ни один из членов БРИКС якобы не сможет выжить торговли с Соединенными Штатами. "Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Когда они продают свой экспорт Соединенным Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками", - заявил американский чиновник телеканалу Real America's Voice. Наварро также усомнился в способности стран-участниц БРИКС оставаться единым объединением из-за наличия, по его словам, "ненависти и желания убить друг-друга". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

