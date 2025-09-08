https://ria.ru/20250908/putin-2040482097.html

Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС по видеосвязи

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимал принял участие во внеочередной встрече БРИКС по видеосвязи из Сочи, сообщили в Кремле.Об участии Путина в онлайн-мероприятии из Сочи сообщается на официальном сайте Кремля.В понедельник корреспондент РИА Новости передавал, что президент России Владимир Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС, который был созван по инициативе главы Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. Шестого января правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

