Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС по видеосвязи - РИА Новости, 08.09.2025
16:55 08.09.2025 (обновлено: 17:00 08.09.2025)
Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС по видеосвязи
Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС по видеосвязи
сочи
брикс
владимир путин
россия
бразилия
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимал принял участие во внеочередной встрече БРИКС по видеосвязи из Сочи, сообщили в Кремле.Об участии Путина в онлайн-мероприятии из Сочи сообщается на официальном сайте Кремля.В понедельник корреспондент РИА Новости передавал, что президент России Владимир Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС, который был созван по инициативе главы Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. Шестого января правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
сочи, брикс, владимир путин, россия, бразилия, дональд трамп, луис инасиу лула да силва
Сочи, БРИКС, Владимир Путин, Россия, Бразилия, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимал принял участие во внеочередной встрече БРИКС по видеосвязи из Сочи, сообщили в Кремле.
Об участии Путина в онлайн-мероприятии из Сочи сообщается на официальном сайте Кремля.
В понедельник корреспондент РИА Новости передавал, что президент России Владимир Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС, который был созван по инициативе главы Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. Шестого января правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Президент ЮАР призвал БРИКС задуматься о своей роли в глобальном росте
СочиБРИКСВладимир ПутинРоссияБразилияДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
