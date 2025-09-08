Рейтинг@Mail.ru
Путин принимает участие в онлайн-саммите БРИКС
15:27 08.09.2025 (обновлено: 17:16 08.09.2025)
Путин принимает участие в онлайн-саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
СМИ узнали детали онлайн-саммита БРИКС
Вчера, 09:07
 
